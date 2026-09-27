Vertedero de ropa usada en el desierto: Buscan "solicitar medidas más complejas" tras nulo avance de condena contra el Estado

27 sept. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Estado de Chile crear un plan para solucionar la acumulación de toneladas de ropa usada en el desierto, específicamente en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

Situación sigue igual pese a fallo contra el Estado

Pese a que ya ha pasado más de un año de la sentencia, aún no se ha concretado ninguna medida y la situación permanece igual.

La problemática incluye vertederos clandestinos con textiles, escombros y otros desechos, que afectan la salud pública y el medioambiente.

La justicia determinó que la responsabilidad recae 100% en el Estado, mientras que la municipalidad de Alto Hospicio fue exonerada.

Vecinos y dirigentes denuncian la falta de un plan de cierre seguro para el exvertedero y la presencia de plagas.

"Solicitar medidas más complejas"

La abogada que ganó la demanda, Paulin Silva, señaló que el Estado no ha presentado el plan de reparación ordenado y que se evalúan medidas legales para exigir su cumplimiento.

"Lo que hemos estado (haciendo) ahora es presionando a los tribunales para que el Estado de Chile cumpla con la sentencia que se dictó en septiembre del 2025", explicó la letrada en Meganoticias Siempre Junto.

De acuerdo a Silva, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) impugnó el fallo ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal aún no ha revisado la causa, por lo que hasta que eso no pase "no se suspende el cumplimiento del fallo".

Los múltiples recursos no han dado resultado, por lo que la abogada se plantea "solicitar medidas más complejas" a las que ahora no había querido recurrir, específicamente invocar la normativa que permitiría que "un tercero cumpla a costa de la (parte) condenada".

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