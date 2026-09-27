Investigan posible enfrentamiento entre barras: Hincha adolescente de Colo Colo baleado en la cabeza fue trasladado a Santiago

27 sept. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias, Andrés Pruzzo, se trasladó hasta la exPosta Central de Santiago, recinto asistencial hasta donde fue derivado el hincha de Colo Colo que recibió un disparo en su cabeza en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Balacera contra hinchas de Colo Colo

Los hechos se remontan a la madrugada del sábado, tras el encuentro de los albos con Audax Italiano, cuando un grupo de hinchas retornaba desde la capital en un bus que habían arrendado.

"Por motivos que todavía se desconocen, termina deteniendo su marcha este bus a la altura de la Población Bellavista, en San Antonio, y es ahí que comienza un altercado entre los ocupantes del bus con un vehículo menor", explicó Pruzzo.

En medio de eso, "los integrantes de este vehículo menor terminan sacando un arma de fuego de sus vestimentas y disparan en reiteradas ocasiones en contra de este bus, hiriendo a cuatro adultos chilenos, además de un menor de 16 años".

Es precisamente este menor quien sacó la peor parte de la situación, ya que recibió "un impacto balístico en la zona del cráneo".

Adolescente herido es trasladado a Santiago

En primera instancia, el adolescente fue llevado hasta el hospital local; sin embargo, el fiscal de San Antonio, Santiago Polanco, explicó que "por la gravedad de dichas lesiones" tuvo que ser trasladado hasta la capital.

Actualmente, el menor se mantiene internado bajo riesgo vital en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (exPosta Central).

Pese a que las diligencias siguen en curso, una de las hipótesis preliminares de esta balacera "tiene que ver con enfrentamientos entre barras".

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