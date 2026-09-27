Vecinos y feligreses denuncian quinto robo y vandalización a iglesia Inmaculada Concepción en Cerro Castillo

27 sept. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

En Cerro Castillo, Viña del Mar, vecinos y feligreses denunciaron el quinto ingreso ilegal a la iglesia Inmaculada Concepción, ubicada a una cuadra del palacio presidencial.

Durante la madrugada, un grupo indeterminado de delincuentes rompió vidrios, vandalizó el interior y sustrajo objetos religiosos y pertenencias del sacerdote.

Además de daños en cruces metálicas y muebles antiguos, se reportó el robo previo de cañerías de agua.

"Vandalizaron los espacios"

Karin Gepp, secretaria de la Junta de Vecinos de Cerro Castillo, señaló a Meganoticias Siempre Juntos que "entraron y rompieron el acceso de un baño, sacaron la ventana, la dejaron a un lado, accedieron por ese baño y se metieron al subterráneo del templo".

Añadió que "no se conformaron con eso y rompieron uno de los vidrios, digamos, que es del templo, que está más o menos a unos 6 o 7 metros... Se robaron las imágenes que había y vandalizaron los espacios".

Los vecinos solicitan mayor seguridad, incluyendo cámaras y rondas policiales constantes, debido a la preocupación por la repetición de estos hechos en un sector residencial y turístico con presencia de adultos mayores.

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