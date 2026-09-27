Detienen en aeropuerto a dos personas por contrabando de 8,5 kilos de ketamina: Venía en 18 potes plásticos de quitamanchas

27 sept. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una chilena y un colombiano fueron detenidos por personal de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto en una importante diligencia que permitió incautar 8,5 kilos de ketamina proveniente del extranjero.

El proceso investigativo realizado por los detectives permitió determinar que una encomienda proveniente de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, arribaría al país con una carga de sustancias ilícitas, por lo que, al recibirse, se montó un operativo en la comuna de Conchalí donde, a través de una entrega controlada, se pudo detener a los receptores de la droga.

La llamativa encomienda consistía en 18 potes plásticos de quitamanchas de ropa, de los cuales 15 de ellos transportaban en su interior una sustancia cristalizada identificada como ketamina.

La mujer chilena detenida tenía antecedentes policiales por el delito de robo, mientras que el sujeto colombiano contaba con una situación migratoria irregular y, además, mantenía una expulsión administrativa vigente del Territorio Nacional.

¿Qué dijo la PDI?

La inspectora de la PDI, Constanza Salas, señaló que "tras un trabajo colaborativo es que se logró la detección de una encomienda postal con ketamina, que venía simulada en artículos de limpieza".

Añadió para cerrar que "la encomienda estaba dirigida a la comuna de Conchalí... Tras trabajo con la Fiscalía de Pudahuel, se logró detener a esa persona, una mujer chilena, y a una segunda persona, de nacionalidad colombiana. El avalúo de esa droga supera los 85 millones de pesos de haber sido comercializada".

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