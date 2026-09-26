Joven de 22 años muere tras altercado en cancha de fútbol en Concepción

26 sept. 2026 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un partido de fútbol informal terminó con un joven fallecido y otro hombre herido durante la tarde de este sábado en el sector Santa Sabina, en Concepción, hecho cuyas circunstancias son investigadas por la Fiscalía de la Región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados por el Ministerio Público, en una cancha del sector se desarrollaba un encuentro de fútbol cuando se produjo un altercado entre dos hombres.

En medio del incidente, ambos involucrados habrían sufrido lesiones provocadas por un arma cortopunzante.

Uno de ellos, un joven de 22 años, fue trasladado por sus familiares hasta el Cesfam Santa Sabina para recibir atención médica. Sin embargo, ingresó fallecido al establecimiento cerca de las 16:50 horas.

Karin Stegmann, directora interina del Cesfam Santa Sabina, entregó antecedentes sobre las circunstancias en que la víctima llegó hasta el centro de salud.

“Llegó un joven del sector, aproximadamente de 20 años, en compañía de su familia y se constató que había perdido la vida a raíz de violencia con otra persona”, relató la profesional.

La profesional agregó que el joven “presentaba signos de apuñalamiento”, situación que llevó al establecimiento de salud a dar aviso a Carabineros.

El incidente dejó además a un segundo hombre lesionado. Según informó la Fiscalía, el otro involucrado en el altercado también presentó heridas provocadas por un arma cortopunzante y tuvo que ser trasladado hasta otro centro asistencial.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para esclarecer la dinámica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes en la muerte del joven.