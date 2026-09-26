Arturo Vidal se sincera en el react de Mega: 'Mi sueño es ser entrenador de la Selección'

¿Qué pasó?

Arturo Vidal tiene claro lo que quiere hacer después de su carrera como futbolista. El histórico volante de La Roja se sinceró durante la transmisión del react de Mega antes del partido ante Canadá y reveló cuál es uno de sus grandes sueños para el futuro.

Consultado sobre si le gustaría ser técnico de la Selección Chilena, el King fue directo y no lo dudó: "Sí, ese es mi sueño, es ser entrenador de la Selección", afirmó Vidal.

"Tenemos talento"

El actual jugador de Colo Colo agregó que su intención sería liderar un proceso importante y llevar nuevamente a Chile a competir al máximo nivel.

"Y mandar la Selección y hacer el proceso importante para que la Selección se pueda igualar con cualquier Selección del mundo, porque tenemos el talento", sostuvo.

Vidal ya realizó el curso de técnico y, mientras continúa su carrera como futbolista, comenzó a explorar una nueva faceta ligada al análisis de los partidos. Este sábado, de hecho, es parte del react de La Roja de Mega, donde comenta el duelo entre Chile y Canadá junto a los hinchas.

En la previa del encuentro, además, el "King" entregó su mirada sobre la actual generación de futbolistas y aseguró que existe talento para construir una Selección competitiva, aunque advirtió que todavía no ve en el plantel a un líder con las características que tuvieron jugadores de la llamada Generación Dorada.

Todo sobre Selección Chilena