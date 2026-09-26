Quedan pocos días para canjear el Cupón de Gas: Esta es la fecha límite antes de perder el aporte

26 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Tras el alza generalizada de los combustibles por el "bencinazo" de marzo, el Gobierno entregó un "Cupón de Gas" para mitigar la subida en el precio del gas licuado para calefacción.

Se trata de un "apoyo único y extraordinario" que equivale a $27.000, que sirven exclusivamente para comprar gas licuado durante los meses más fríos del año.

¿Hasta cuándo puedo usar el Cupón de Gas?

El beneficio se otorgó al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), el cual, antes de poder usarse, tenía que activarse hasta el 30 de junio pasado.

Aunque el cupón tenía que ser activado hasta fines de junio, su plazo de uso es más extendido, ya que los beneficiarios aún pueden canjear su descuento hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

¿Cómo utilizar el Cupón de Gas?

Para utilizarlo, debes tener activa la Cuenta RUT de BancoEstado, ya que por medio de esta se podrá obtener el cupón digital a través de la app Rutpay o la app BancoEstado, o también imprimirlo presencialmente en CajaVecina.

Al momento de ocuparlo, solo deberás presentar el cupón (en cualquiera de sus formatos) hasta el día 30 de septiembre en los distribuidores adheridos.

Si vas a usar el cupón digital, desde la página oficial del beneficio (pincha aquí) indican que solo se debe canjear "cuando ya estés con el distribuidor de gas en tu domicilio o cuando estés listo para recibir tu compra".

"Al momento de procesar el pago, solicita al distribuidor los datos requeridos por la app de BancoEstado o Rutpay y así evitas errores al momento de pagar", explicaron.

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