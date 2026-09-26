Sigue los comentarios de Arturo Vidal en el react de Mega del partido de Chile vs. Canadá

¿Qué pasó?

Arturo Vidal vuelve a ser protagonista en un partido de La Roja, aunque esta vez fuera de la cancha. El histórico volante nacional comanda el react de Mega del partido amistoso entre Chile y Canadá.

El encuentro se disputa este sábado 26 de septiembre a las 20:15 horas, en el BMO Field de Toronto, y mientras la Selección se mide ante el elenco norteamericano, todo con los comentarios del "King".

El "React de La Roja" comienza 45 minutos antes del inicio del partido, por lo que Vidal estará en pantalla desde las 19:30 horas, compartiendo sus impresiones y reaccionando a las jugadas del equipo nacional.

Arturo Vidal y una nueva forma de vivir a La Roja

El mediocampista de Colo Colo conoce de sobra lo que significa defender a la Selección y ahora tiene la posibilidad de mirar los partidos desde otra perspectiva: comentándo junto a los hinchas y aportando su experiencia dentro de la cancha.

Vidal contó a Mega que esta nueva experiencia le acomoda especialmente porque ya tiene recorrido haciendo transmisiones en vivo y disfrutando de conversar con quienes siguen sus contenidos.

"Yo ya vengo haciendo stream, me gusta mucho conversar con la gente y, sobre todo, analizar los partidos de fútbol", comentó el jugador de Colo Colo.

El "King" también reconoció que siempre estará el deseo de estar dentro de la cancha representando a Chile, pero valoró esta nueva posibilidad de acompañar al equipo nacional desde otro lugar. "Obviamente, a uno siempre le gustaría estar con la Selección, participando dentro de la cancha y defendiendo a Chile. Pero esta también es una oportunidad bonita para acompañarla de otra manera", señaló.

Y sobre esta nueva aventura junto a Mega, Vidal adelantó que espera disfrutarla tanto como los hinchas. "Estoy contento de poder hacer este react con Mega. Va a ser entretenido, porque vamos a poder vivir y analizar la Selección juntos", afirmó.

¿Cómo ver el react de Arturo Vidal?

El "React de La Roja" está disponible a través del canal oficial de YouTube de Mega.

Así, mientras Claudio Palma, Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Camila Romero estarán a cargo de la transmisión televisiva desde Toronto, Vidal tendrá su propio espacio para reaccionar, comentar y analizar el partido junto a los hinchas.

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