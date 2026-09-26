"No fue una explosión": La explicación de una astrónoma sobre el origen del universo

26 sept. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Big Bang suele asociarse a una gran explosión que dio origen al universo, pero los especialistas aclaran que esa idea no es del todo correcta. Más que una explosión, la teoría describe el inicio de la expansión del espacio y el tiempo hace cerca de 13.800 millones de años.

La doctora en Astronomía y divulgadora científica Catalina Urrejola explicó que el nombre puede generar confusión. “No fue una explosión propiamente tal porque, técnicamente, para que la haya debe existir un espacio previo donde ocurra. Antes del Big Bang no había nada, ni siquiera un espacio”, indicó.

Según detalló la especialista, lo que ocurrió fue que el propio universo comenzó a expandirse. Para ejemplificar este fenómeno, comparó el proceso con un globo que se infla: a medida que aumenta de tamaño, los puntos dibujados en su superficie se separan entre sí.

Esta teoría se desarrolló a partir de las observaciones que muestran que las galaxias se alejan unas de otras. Al estudiar ese movimiento en sentido inverso, los científicos concluyen que el universo debió haber estado concentrado en un estado extremadamente denso y caliente en sus primeras etapas.

Sin embargo, todavía existen preguntas sin resolver sobre el momento exacto en que comenzó todo. Urrejola explicó que las leyes físicas actuales permiten describir lo ocurrido desde el llamado tiempo de Planck, equivalente a aproximadamente “10 a la menos 43” segundos después del inicio de la expansión.

¿Cuáles son las evidencias del Big Bang?

La astrónoma señaló que existen tres observaciones que respaldan este modelo: la expansión del universo, la abundancia de elementos químicos primordiales y el fondo cósmico de microondas.

Este último corresponde a una radiación que permanece desde las primeras etapas del universo, mientras que la proporción de hidrógeno y helio observada actualmente coincide con las predicciones realizadas por esta teoría.

Aunque los científicos continúan investigando el origen del cosmos y existen otras hipótesis, estas evidencias siguen siendo fundamentales para comprender cómo evolucionó el universo.

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