"Hay que ser bien desgraciado": Ladrón solitario se robó hasta las cañerías de agua del Cuartel General de Bomberos de Rancagua

26 sept. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

La comunidad de Rancagua ha expresado su indignación durante los últimos días luego de que la madrugada del pasado viernes 19 de septiembre se registrara un robo en el Cuartel General de Bomberos de la capital regional de O'Higgins.

Ladrón solitario se robó hasta las cañerías de agua

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Daniel Bahamondes, explicó que el ladrón solitario se tomó bastante tiempo para robar las cañerías de agua del cuartel, lo que además provocó un corte de suministro generalizado en el centro de la ciudad.

Además de esto, el antisocial sustrajo varias herramientas, materiales de mantención e indumentarias que en total fueron avaluadas en $4 millones. Este robo en el cuartel generó indignación entre la comunidad, ya que afecta el trabajo desinteresado que cada día realizan los voluntarios de la institución.

"Hay que ser bien desgraciado"

El superintendente de Bomberos de Rancagua, Raúl Montecinos, conversó de esta insólita situación con Meganoticias Siempre Juntos, quien directamente dijo que "hay que ser bien desgraciado para robarle a Bomberos, considerando el servicio que prestamos gratuitamente a la comunidad".

Montecinos continuó expresando su molestia al indicar que este no es el único robo que ha afectado a la institución, ya que varios de los cuarteles repartidos en la ciudad han sido víctimas de la delincuencia.

El superintendente también comentó que en otras ocasiones se han robado hasta la indumentaria de los voluntarios, lo que "claramente no son implementos de venta" que solo generan daño para desarrollar las tareas bomberiles.

En la misma línea, sostuvo que en el atraco al Cuartel General "más que la cañería, es el daño que ocasiona" lo que molesta, indignando también el hecho de que el ladrón forzó el portón y posteriormente lo dejó abierto, permitiendo que otros sujetos también ingresaran a robar otras cosas.

Dentro de esto, se encuentran pintura, materiales y herramientas con los que estaban remodelando el cuartel, aunque agradeció que "afortunadamente" no se robaran implementos bomberiles que afectaran la atención de las emergencias.

Finalmente, Raúl Montecinos informó que "hoy día ya tenemos un compromiso con el alcalde para cerrar el pasaje y poder habilitarlo solamente de día, porque en la noche es donde claramente ocurren estos hechos".

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