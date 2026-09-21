Cuentas de luz se dispararon: Vecinos denuncian fallas en medidores y esperan compensaciones

21 sept. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de distintos sectores de la Región Metropolitana denuncian fuertes aumentos en sus cuentas de electricidad y apuntan a problemas en medidores instalados en sus viviendas.

Una vecina llamada Blanca expuso en Mucho Gusto que su primera cuenta fue de poco más de $12 mil, pero posteriormente recibió cobros de $61 mil y $75 mil, pese a que había modificado sus hábitos para reducir el consumo.

La situación llevó a algunos residentes a limitar el uso de artefactos eléctricos e incluso la calefacción. Blanca dijo: “Me llegó la cuenta de la luz y no lo creía, porque yo soy sola”. Otra vecina aseguró que llegó a cocinar para varios días y reducir al mínimo el uso de electricidad por temor a nuevos cobros elevados.

Medidores cuestionados y posibles cobros en exceso

De acuerdo con lo explicado en el matinal de Mega, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detectó problemas en un modelo específico de medidor y formuló cargos contra Enel. El organismo también amplió la investigación a los organismos de certificación y laboratorios que participaron en el proceso.

El académico Humberto Verdejo explicó que los nuevos medidores permitirían establecer cuánto se consumió realmente y determinar eventuales diferencias. “Es tan importante que la gente permita que se cambie el medidor, para que el error termine y efectivamente la SEC pueda cuantificar cuánto es lo que potencialmente se pagó de más”, señaló.

Enel, por su parte, indicó que los medidores habían cumplido los procesos de certificación y verificación exigidos por la normativa al momento de su instalación. La empresa señaló que, tras detectar que bajo determinadas condiciones podían registrar consumo sin carga conectada, activó medidas para revisar los casos y proteger a los clientes.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es qué ocurrirá con las cuentas ya pagadas y con los montos que se hayan acumulado, los cuales en algunos casos superan con creces los $100 mil.

Según explicó Verdejo, la SEC podría cumplir un rol mediador para buscar eventuales compensaciones, mientras que otras acciones podrían ser canalizadas mediante organizaciones de consumidores o el SERNAC.

Para detectar posibles anomalías, el académico recomendó fotografiar periódicamente el medidor y comparar las lecturas. También explicó que se puede bajar el automático de la vivienda y observar durante algunos minutos si el equipo continúa registrando consumo, sin intervenir directamente el medidor.

Declaración Pública de Enel

Ante la situación, Enel compartió la siguiente declaración pública:

"Enel Distribución comprende la preocupación que esta situación pueda haber generado en sus clientes y reafirma su compromiso de abordar cada caso con la máxima seriedad y transparencia. En este contexto, la compañía está colaborando activamente con la investigación en curso y dando pleno cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Enel está analizando la situación de facturación de los clientes que han presentado inconvenientes asociados al registro de sus medidores, así como las eventuales diferencias que puedan surgir del análisis técnico, con el objetivo de realizar las regularizaciones que correspondan.

Al 21 de septiembre, se han reemplazado 832 medidores Nansen instalados en viviendas sociales. Durante esta semana está programado el recambio de otros 4.015 equipos en las comunas de La Granja, Cerrillos, San Joaquín y Pudahuel. Estas labores son realizadas por 40 cuadrillas dedicadas exclusivamente al proceso de sustitución en terreno".