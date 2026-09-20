Joven muere tras volcamiento de auto en Maipú: Fallecido quedó atrapado en el asiento trasero del vehículo

20 sept. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un joven de 21 años resultó fallecido luego de que el auto en el que viajaba protagonizara un grave accidente que terminó en un volcamiento en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Volcamiento termina con un joven fallecido en Maipú

De acuerdo a registros de cámaras de seguridad a las que accedió Meganoticias, el accidente ocurrió a las 04:15 horas a unos metros del paso sobre nivel de Camino a Melipilla con Américo Vespucio.

En las imágenes se puede ver al vehículo que iba con tres ocupantes transitando con normalidad cuando, de un momento a otro, pierde el control, choca con un poste del alumbrado público y termina volcándose.

Producto de esto, el pasajero que iba en la parte de atrás falleció al quedar atrapado entre los asientos. En tanto, el conductor y el copiloto resultaron con lesiones de carácter reservado.

El teniente Cristian Martín González de la SIAT de Carabineros explicó que "preliminarmente no encontraríamos presencia de alcohol en el conductor, tampoco de drogas", aunque esto debe ser contrastado con exámenes que realizará el Servicio Médico Legal (SML).

Entre las hipótesis que se manejan como posible causa del accidente está el pavimento resbaladizo producto de las lluvias o un exceso de velocidad; sin embargo, el teniente de la SIAT señaló que aún se están desarrollando diligencias "para descartar cualquier participación de algún otro vehículo".

Finalmente, se informó que el conductor, de aproximadamente 20 años, quedó en calidad de detenido por "cuasidelito de homicidio".

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