Los Prisioneros y Juanito Ayala cerrarán "Corazón de Chile" en Ñuñoa: Horarios y precios para este domingo 20 de septiembre

20 sept. 2026 - 08:51 hrs.

Las Fiestas Patrias en Chile tienen entre sus principales características las reuniones familiares, la música, los bailes tradicionales y la gastronomía típica.

Durante estos días, las fondas se convierten en espacios de encuentro para quienes buscan celebrar septiembre junto a distintas generaciones.

En Ñuñoa, “Corazón de Chile” tendrá su última jornada el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con una nueva función del Circo Tradicional Circo Hermanos González. Posteriormente se desarrollará el Cuecódromo, entre las 13:30 y las 15:30 horas, con concurso de cueca, jurado y música en vivo.

Tras una nueva presentación del circo, los espectáculos musicales comenzarán desde las 17:00 horas.

Artistas del domingo 20 de septiembre

Martín La Esencia

Reina Isabel

Koke Núñez

Juanito Ayala

Los Prisioneros

El panorama familiar también contempla Funpark y juegos mecánicos para quienes asistan durante la jornada.

Horarios del domingo 20 de septiembre

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo estará disponible entre las 13:30 y las 15:30, mientras que los shows musicales comenzarán desde las 17:00.

Precios y entradas

El valor de la entrada general es de $11.500. Para adultos mayores el precio es de $5.750, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $3.450.

Las entradas se pueden adquirir online mediante TicketPro, seleccionando la jornada del domingo 20.

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