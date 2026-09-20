Los Prisioneros y Juanito Ayala cerrarán "Corazón de Chile" en Ñuñoa: Horarios y precios para este domingo 20 de septiembre
- Por Meganoticias
Las Fiestas Patrias en Chile tienen entre sus principales características las reuniones familiares, la música, los bailes tradicionales y la gastronomía típica.
Durante estos días, las fondas se convierten en espacios de encuentro para quienes buscan celebrar septiembre junto a distintas generaciones.
En Ñuñoa, “Corazón de Chile” tendrá su última jornada el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.Ir a la siguiente nota
Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con una nueva función del Circo Tradicional Circo Hermanos González. Posteriormente se desarrollará el Cuecódromo, entre las 13:30 y las 15:30 horas, con concurso de cueca, jurado y música en vivo.
Tras una nueva presentación del circo, los espectáculos musicales comenzarán desde las 17:00 horas.
Artistas del domingo 20 de septiembre
- Martín La Esencia
- Reina Isabel
- Koke Núñez
- Juanito Ayala
- Los Prisioneros
El panorama familiar también contempla Funpark y juegos mecánicos para quienes asistan durante la jornada.
Horarios del domingo 20 de septiembre
Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo estará disponible entre las 13:30 y las 15:30, mientras que los shows musicales comenzarán desde las 17:00.
Precios y entradas
El valor de la entrada general es de $11.500. Para adultos mayores el precio es de $5.750, mientras que los niños de 3 a 10 años pagan $3.450.
Las entradas se pueden adquirir online mediante TicketPro, seleccionando la jornada del domingo 20.
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