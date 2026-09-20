Supermercados y centros comerciales reabren hoy domingo tras los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
Supermercados, centros comerciales y grandes tiendas volverán a abrir sus puertas este domingo tras el término del descanso obligatorio irrenunciable por Fiestas Patrias.
Este descanso terminó a las 06:00 horas de este domingo, pero el comercio abrirá a contar de las 9 horas en el caso de los supermercados. Centros comerciales y grandes tiendas lo hacen a contar de las 11.
En estas Fiestas Patrias, el domingo quedó excluido del descanso obligatorio irrenunciable por no corresponder a un feriado adicional, de acuerdo al artículo 35 ter del Código del Trabajo.Ir a la siguiente nota
Esta norma establece un feriado cuando los días 18 y 19 de septiembre corresponden a miércoles y jueves, respectivamente. En esas circunstancias, el viernes 20 se incorpora como día festivo, como ocurrió en 2024.
En esta oportunidad, el descanso obligatorio comenzó a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre.
Quedaron excluidos restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, casinos, farmacias de urgencia o de turno, expendios de combustible y aquellas tiendas de conveniencia que funcionan adosadas a servicentros y siempre que preparen alimentos para su consumo en el mismo local.
Asimismo, los pequeños negocios de barrio pudieron abrir, pero atendidos por sus propios dueños o familiares directos.
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