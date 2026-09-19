Carabineros refuerza controles en rutas y detiene a conductores ebrios, bajo efectos de drogas y a exceso de velocidad

19 sept. 2026 - 22:58 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de los servicios preventivos por Fiestas Patrias, Carabineros reforzó las fiscalizaciones en las principales rutas de la Región Metropolitana para detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros viales.

Durante la jornada del viernes, cuatro conductores fueron detenidos por conducción temeraria tras ser sorprendidos circulando a velocidades superiores a las permitidas. Se trató de un Mercedes-Benz que iba a 161 km/h, un Honda a 162 km/h, un Audi a 164 km/h y una moto Yamaha a 170 km/h.

Los controles también permitieron detectar a dos conductores en estado de ebriedad durante el jueves. Uno de ellos registró 2,48 gramos de alcohol por litro de sangre.

A estos procedimientos se sumó una fiscalización realizada por personal de la Tenencia Carreteras Paine a un bus interprovincial. El conductor arrojó positivo por consumo de cocaína y fue detenido, mientras que los pasajeros bajaron y fueron trasladados posteriormente en otra máquina hasta su destino.

Además de las detenciones, Carabineros cursó infracciones por exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, circulación de camiones por vías con prohibición de tránsito y otras faltas detectadas durante los controles.

Las fiscalizaciones forman parte del despliegue preventivo de la Prefectura de Tránsito y Carreteras durante estas Fiestas Patrias, periodo en que aumenta la movilidad vehicular. Desde la institución reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, mantener una distancia prudente y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“La fiscalización tiene un objetivo preventivo: detectar a tiempo aquellas conductas que pueden terminar en un siniestro vial. El llamado es a disfrutar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, proteger a quienes viajan con nosotros y regresar seguros a nuestros hogares”, expresaron desde Carabineros de Chile.