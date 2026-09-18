Balance carretero de Fiestas Patrias: Carabineros reporta tres fallecidos y 52 detenidos a nivel nacional

18 sept. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros dio a conocer las cifras oficiales de lo que ha ocurrido en las carreteras del país en el inicio de este largo fin de semana de Fiestas Patrias.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, entregó la vocería oficial y no con buenas noticias.

¿Qué se reportó?

"Durante las recientes Fiestas Patrias, se registran 3 fallecidos en siniestros viales, cifra que representa un aumento con respecto al año anterior, donde a esta fecha solo había perdido la vida una persona", dijo la autoridad.

"Carabineros ha realizado controles vehiculares a nivel nacional, fiscalizando más de 16.000 vehículos y aplicando 4.700 exámenes de alcotest y narcotest, con un total de 52 detenidos por conducir bajo efectos del alcohol o drogas", añadió Vielma.

Asimismo, se reportó que se cursaron 245 infracciones relacionadas con el no uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y exceso de velocidad.

Desde la institución se hizo un llamado a la responsabilidad y prudencia para evitar más accidentes en los días restantes de celebración.

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