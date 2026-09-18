Presidente José Antonio Kast participa de su primer Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago

18 sept. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 18 de septiembre se lleva a cabo el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral Metropolitana de Santiago, evento republicano que cuenta por primera vez con la presencia de José Antonio Kast (asumió en marzo) como Presidente de la República.

Ministros y diferentes autoridades del país se dieron cita en el templo católico, donde se escucha la homilía del cardenal Fernando Chomalí.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810, lo que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

Esta última fecha se marca con otro de los hitos de las Fiestas Patrias: la tradicional Parada Militar en la elipse del Parque O'Higgins de Santiago, en donde efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden rinden su homenaje con el desfile militar que se televisa en cadena nacional.

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