Víctima realizaba clases de fútbol a niños del sector: Hombre de 52 años murió baleado tras increpar a sujetos en La Granja

18 sept. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 23:30 horas, en Pasaje Seis, sector Barrio Yungay, comuna de La Granja, un hombre de 52 años habría visto a un grupo de sujetos que se encontraba portando armas de fuego en la vía pública. Ante esta situación, la víctima habría increpado a uno de ellos, generándose una discusión que posteriormente terminó con múltiples disparos en su contra.

En el lugar se habrían efectuado al menos 15 disparos, uno de los cuales impactó a la víctima y le provocó una lesión de carácter mortal. El hombre fue trasladado hasta el Hospital de La Florida, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, serían tres los sujetos involucrados en el ataque, quienes, tras efectuar los disparos, se dieron a la fuga del lugar.

Hasta el sitio del suceso llegó un equipo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, por instrucción de la Fiscalía ECOH, para realizar las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.

Según señalaron vecinos del sector, la víctima era conocida en el barrio y realizaba clases de fútbol a niños de la zona. Además, de acuerdo con la información preliminar, el hombre no mantenía antecedentes policiales vigentes.