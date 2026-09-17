Goterones y viento: Lluvia sorprende a La Pampilla y Jaime Leyton anticipa más precipitaciones

17 sept. 2026 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia y el viento sorprendieron durante la noche de este jueves a la fiesta de La Pampilla, en la comuna de Coquimbo, justo cuando comenzaban las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las precipitaciones obligaron a pausar el ensayo general del show y a cubrir parte de los equipos técnicos para protegerlos del agua. Aun así, el ánimo de los asistentes se mantuvo y la fiesta continuó en distintos sectores del recinto.

Sorpresiva lluvia

Durante un despacho en vivo de Meganoticias, se pudo ver cómo el escenario, el pavimento y la tierra ya estaban mojados por las precipitaciones.

"No es una lluvia muy intensa, sino más bien que la gota es muy grande", explicó la periodista Darynka Marcic, detallando que eran goterones que mojaban rápidamente las superficies y que también habían obligado a proteger los equipos eléctricos.

La situación sorprendió incluso al meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien durante el noticiero había anticipado la posibilidad de precipitaciones y reaccionó entre risas: "Yo no la invoqué".

Anticipan más precipitaciones

El especialista explicó que las precipitaciones están asociadas a una zona nubosa que se desplaza de norte a sur y advirtió que la situación podría intensificarse durante las próximas horas.

"Creo que durante lo que resta de la noche, en la madrugada, se va a intensificar", señaló Leyton, quien además recomendó reforzar las estructuras instaladas en el lugar tanto por el viento como por la lluvia.

Según explicó, no se trata de un frente frío organizado, sino de una zona nubosa que se está desplazando hacia el sur y que podría dejar más precipitaciones y algo más de viento en La Pampilla.

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