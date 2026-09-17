Ojo con el vuelto dieciochero: Así puedes reconocer un billete falso en tres simples pasos

17 sept. 2026 - 22:51 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las Fiestas Patrias aumenta el movimiento de dinero en efectivo, por lo que el Banco Central y Carabineros lanzaron una nueva campaña para reforzar el llamado a revisar los billetes y monedas antes de aceptarlos.

La iniciativa, bautizada como "Dale la vueeeelta a tus billetes", busca que comerciantes y clientes estén atentos a la eventual circulación de dinero falsificado durante estas fechas. Según el Banco Central, la demanda de efectivo puede aumentar hasta en 50% durante Fiestas Patrias respecto de un mes promedio.

¿Cómo reconocer un billete falso?

La recomendación es simple y no requiere ser experto. La clave está en "mirar, inclinar y tocar", tres pasos que permiten revisar distintos elementos de seguridad de los billetes.

Al mirar, es posible revisar detalles como los microtextos y elementos visuales. Luego, al inclinar el billete, se pueden observar características como el hilo de seguridad y la franja 3D. Finalmente, al tocarlo, se deben sentir las texturas y relieves que poseen los billetes auténticos.

La campaña se está realizando entre el 16 y el 19 de septiembre en distintas ciudades del país, con apoyo de las Secciones Regionales de Criminalística de Carabineros.

Ojo con volver a usarlo

El capitán de Carabineros Gustavo Arancibia explicó que quienes se dedican a este tipo de delitos pueden intentar introducir billetes falsos dentro de fajos de dinero o aprovechar situaciones de apuro para que las personas revisen menos el efectivo.

"Si usted es víctima de una estafa recibiendo un billete falso, por ningún motivo debe hacerlo circular nuevamente, ya que usted se transforma en el estafador", advirtió.

Desde el Banco Central también recalcan que, si una persona sospecha que recibió un billete falso, no debe volver a utilizarlo. Lo recomendable es entregarlo en una sucursal bancaria, en el propio Banco Central o a Carabineros. Si tras el análisis se determina que el billete era auténtico, su valor puede ser restituido.

Todo sobre Fiestas Patrias