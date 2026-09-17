Centro meteorológico noruego revela montos de lluvias que podrían afectar a Santiago en Fiestas Patrias

17 sept. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Para muchos, las Fiestas Patrias ya comenzaron y, al menos en la zona central, lo hicieron con temperaturas ideales para aprovechar el aire libre. Sin embargo, a medida que avancen las celebraciones, el escenario podría cambiar drásticamente en Santiago.

El Instituto Meteorológico de Noruega en su reporte pronosticó que durante esta temporada dieciochera podrían volver las lluvias a la Región Metropolitana, proyectando casi 5 milímetros (mm) en uno de los días de festejos.

¿Cuánto lloverá en Santiago estas Fiestas Patrias?

Según el organismo, podrían presentarse algunas gotitas en la capital este viernes 18 de septiembre, jornada que es epicentro de estas Fiestas Patrias.

Si bien se espera una calurosa jornada, con 28°C de máxima, entre las 14:00 y las 19:00 horas podrían caer 1,5 mm.

Para el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército, se proyecta un monto similar, de 1,4 mm. La mayor parte de esta precipitación caería entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La jornada con más precipitaciones

El domingo cambiaría aún más el panorama, ya que los termómetros bajarían a una máxima de apenas 15°C, y se presentaría un poco más de lluvia.

En total se registrarían 4,8 mm de precipitaciones. Entre las 00:00 y 01:00 horas serían los primeros 1,6, otros 2 se registrarían entre las 09:00 y las 15:00, y se espera sólo 1 mm entre las 15:00 y 21:00 horas. El 0,1 restante sería después de esta última hora.

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