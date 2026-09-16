32°C de calor, vientos de 90 km/h y 20 mm de lluvia: Emiten alertas por diversos fenómenos en el norte estas Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió cinco alertas por diversos fenómenos meteorológicos que afectarán a varias regiones del norte del país durante esta semana de Fiestas Patrias.

Según indica el sitio web de Meteorología, las alertas se emiten cuando se "pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alertas por viento

Para diversos sectores de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá se emitió una alerta por "viento moderado a fuerte", con desarrollo de tormentas de arena.

En específico, el fenómeno se presentará en las zonas del litoral, la Cordillera de la Costa y la Pampa, con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h (este).

La medida se encontrará vigente desde la noche de este jueves 17 hasta la noche del viernes 18 de septiembre, debido a una condición de un "Jet bajo nivel".

Además, se emitió otra alerta por "viento moderado a fuerte", también con el desrrollo de tormentas de arenas, en la Cordillera de la Costa, en el sector de Sierra Vicuña Mackenna, en al región de Antofagasta.

En este caso el fenómeno se producirá a raíz de una "vaguada costera" y tendrá velocidades entre los 70 y 90 km/h.

Alerta por lluvias

Para la precordillera de Arica y Parinacota se emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes".

La medida se encontrará vigente desde la mañana de este jueves 17 hasta la noche de este viernes 18 de septiembre, debido a una condición de "una vaguada en altura".

Se estima que en ambos días caigan entre diez y 20 milímetros de lluvia, respectivamente.

Alerta por calor

A raíz de un "jet bajo nivel", en el litoral de la región de Arica y Parinacota, y Tarapacá; se espera un "evento de altas temperaturas extremas" desde la noche de este jueves 17 hasta la noche del viernes 18 de septiembre, día clave de las Fiestas Patrias.

Se espera que los termómetros se ubiquen entre los 30°C y 32°C.

Alerta por nieve

Finalmente, en la Cordillera Arica y Parinacota se emitió una alerta por "nevadas moderadas a fuertes".

Debido a una "vaguada en altura", la nieve podría caer desde la mañana del jueves 17 hasta la noche del viernes 18 de septiembre. Se estima que caigan entre diez y 20 centímetros.

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