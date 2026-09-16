Imperio Ámsterdam: jueza autoriza a imputado a salir para show del "18" mientras Camilo Huerta sigue con arresto total

16 sept. 2026 - 19:56 hrs.

Los imputados de la denominada Operación Imperio Ámsterdam enfrentarán las celebraciones de Fiestas Patrias bajo condiciones muy distintas. Mientras Camilo Huerta continúa sujeto a arresto domiciliario total, otro investigado en la misma causa fue autorizado por la justicia para abandonar su domicilio durante seis horas y participar en una presentación artística en vísperas del 18 de septiembre.

Se trata del músico Juan Pablo Astorga Rodríguez. Según documentos a los que accedió Mega Investiga, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la suspensión temporal de su arresto domiciliario total entre las 19:00 horas del jueves 17 de septiembre y la 01:00 de la madrugada del viernes 18.

El permiso tiene una finalidad específica: Astorga podrá trasladarse hasta el establecimiento Happy People Teatro Restaurant, ubicado en calle Rancagua 395, en Providencia, para desempeñarse como artista y copresentador de un espectáculo junto al comediante Rodrigo Salinas.

La solicitud presentada al tribunal

La autorización fue solicitada por el abogado Hernán Bocaz Bocaz, quien explicó que la actividad forma parte del trabajo habitual desarrollado por Astorga como artista y músico.

“Esta actividad que realiza responde a su desempeño como artista-músico, el cual siempre ha sido parte de su vida laboral, inclusive antes de estar involucrado en el proceso penal investigativo que se lleva a cabo”, señala la presentación ingresada por su defensa.

Antes de resolver, el tribunal ordenó precisar las circunstancias de la salida, entre ellas el lugar, los horarios y los documentos que permitieran acreditar la realización efectiva del espectáculo.

En respuesta, la defensa presentó un itinerario detallado de las seis horas durante las cuales Astorga permanecerá fuera de su domicilio.

Según el documento, entre las 19:00 y las 20:00 horas se trasladará desde su vivienda hasta el restaurante. Desde las 20:00 hasta las 21:00 realizará la preparación técnica, prueba de sonido y montaje del espectáculo.

La presentación está programada entre las 21:00 y las 23:30 horas. Posteriormente, tendrá hasta la 01:00 para participar en el desmontaje de los equipos y regresar directamente a su domicilio, donde deberá reanudar el cumplimiento del arresto domiciliario total.

Para acreditar la existencia del compromiso laboral, la defensa acompañó una declaración suscrita por Rodrigo Salinas, en la cual el comediante confirmó la presentación conjunta con Astorga durante la noche del 17 de septiembre.

“Excepcional y acotada”

La resolución fue dictada este miércoles 16 de septiembre por la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El tribunal acogió la petición considerando “el mérito de los antecedentes acompañados” y “el carácter excepcional y acotado de la autorización solicitada”.

Asimismo, la magistrada estimó que la salida temporal “no pone en peligro los objetivos considerados al imponer la medida cautelar”.

La resolución establece que Astorga podrá abandonar su domicilio exclusivamente para trasladarse al restaurante, participar como artista y copresentador, realizar las actividades de preparación y cierre vinculadas directamente al espectáculo y regresar inmediatamente a su vivienda.

“La autorización queda limitada al lugar, finalidad e intervalo horario precedentemente señalados”, advierte el documento.

El músico deberá encontrarse nuevamente en su domicilio, a más tardar, a la 01:00 del viernes 18 de septiembre. Fuera de esas seis horas, su arresto domiciliario total continuará plenamente vigente.

El tribunal ordenó comunicar la autorización a la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura, unidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la medida cautelar.

La situación de Camilo Huerta

La autorización contrasta con la situación judicial de Camilo Huerta, quien también fue formalizado en la Operación Imperio Ámsterdam y, hasta ahora, continúa cumpliendo arresto domiciliario total, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados.

Huerta no formó parte de la apelación que recientemente permitió modificar las medidas cautelares de otros investigados. En esa resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de ocho imputados y dejó sin efecto el arresto domiciliario total que afectaba a otros dos.

La defensa del exchico reality solicitó posteriormente una audiencia para revisar su cautelar, invocando el nuevo escenario procesal generado por la decisión de la Corte. Sin embargo, mientras esa petición no sea resuelta, Huerta debe permanecer bajo arresto domiciliario total durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La Operación Imperio Ámsterdam es dirigida por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros. La investigación indaga una presunta organización dedicada a la producción y comercialización de marihuana mediante una red de dispensarios que, según la Fiscalía, habría utilizado la entrega de cannabis medicinal como fachada.

La causa comprende delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos y mantiene a decenas de personas formalizadas. Todos los imputados se encuentran amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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