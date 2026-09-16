Gobierno prepara salvoconducto para que venezolanos con pasaporte vencido puedan salir de Chile

16 sept. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

Ciudadanos venezolanos que se encuentran en Chile con su pasaporte vencido podrán salir del país mediante un salvoconducto que el Gobierno busca reconocer como documento válido de viaje.

El mecanismo se encuentra en proceso de homologación por parte de la Cancillería chilena, trámite que, según informó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, podría quedar resuelto entre este miércoles y jueves.

¿Por qué se necesita un salvoconducto?

La situación se produjo luego de que el pasado 16 de agosto quedara sin efecto una circular administrativa vigente desde 2024, que permitía la salida de ciudadanos venezolanos con pasaporte vencido.

El Gobierno determinó que esa medida no se ajustaba a la Ley de Migraciones, que establece los documentos necesarios para salir del país. A esto se suma que actualmente no existen servicios consulares operativos de Venezuela en Chile para expedir pasaportes vigentes.

“¿Qué es lo que pasa? La ley de migraciones solo permite la salida del país de personas que tienen pasaporte vigente, documento válido o salvoconducto”, explicó Pavez.

Venezuela solicitó reconocer su salvoconducto

El Gobierno venezolano solicitó formalmente a Chile reconocer como documento de viaje el salvoconducto que se encuentra disponible en la página web de su Cancillería.

“Ese documento fue recepcionado el día de ayer, se le transmitió a la Policía de Investigaciones, que es el ente contralor fronterizo, pero falta que la Cancillería, a través de una resolución, homologue dicho salvoconducto a un documento válido de viaje para cumplir con la ley”, detalló el subsecretario.

Una vez que finalice el trámite, el Gobierno informará públicamente que el documento puede ser utilizado para concretar las salidas hacia Venezuela.

También podrán salir quienes ingresaron por pasos no habilitados

El mecanismo contemplará tanto a personas con documentación vencida como a ciudadanos venezolanos que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

“Las personas que ingresaron por paso no habilitado y que por este mecanismo puedan salir, igual, por ahora, van a tener la sanción de prohibición de ingreso”, precisó Pavez.

Gobierno lamenta inconvenientes con pasajeros

El subsecretario también abordó los casos de personas que tenían pasajes comprados y no pudieron viajar durante las últimas horas debido a la situación con sus documentos.

“Lamentamos que alguna falta de información o confusión haya impedido que personas con pasaje comprado hayan podido salir del país”, señaló.

El Gobierno espera completar entre este miércoles y jueves la homologación del salvoconducto. Una vez finalizado el proceso, se comunicará formalmente el inicio de las salidas mediante este mecanismo.

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