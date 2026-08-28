Embargan cuentas de JetSMART por transportar a extranjeros sin documentación

28 ag. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó el embargo de las cuentas corrientes de JetSMART, luego de que la aerolínea acumulara 42 multas por infracciones a la normativa migratoria. Las sanciones, cursadas entre 2023 y 2025, alcanzan un total de $781.422.879.

La medida se aplicó el miércoles 26 de agosto. Responde a casos en que la compañía habría trasladado a Chile a extranjeros sin la documentación necesaria y a situaciones en que no habría entregado el listado de pasajeros.

42 multas acumuladas entre 2023 y 2025

Según explicó el Sermig, las sanciones corresponden a infracciones que previamente fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Migraciones indicó que el embargo se concretó después de que se desarrollaran los procesos sancionatorios y la empresa tuviera la posibilidad de presentar sus descargos. De acuerdo con el Servicio, estos no lograron desvirtuar los hechos que dieron origen a las multas.

El director del Sermig, Frank Sauerbaum, confirmó la medida y aseguró que las sanciones permanecían impagas.

“Hoy, el Servicio Nacional de Migraciones, en cumplimiento de la Ley 21.325, ha retenido las cuentas corrientes de una línea aérea nacional por incumplimiento de la ley y por infracción a la Ley de Migraciones, básicamente por traer a extranjeros sin las visas y los permisos respectivos”, sostuvo.

Las nuevas exigencias que se están reforzando

El Sermig señaló que, paralelamente, ha realizado dos capacitaciones con representantes de aerolíneas comerciales para reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria y la revisión de los documentos de los pasajeros.

Entre los puntos abordados está la obligación de verificar el estado migratorio de quienes adquieren un pasaje. El organismo precisó que la vigencia del RUN es independiente de la del permiso de residencia.

También se revisaron cambios recientes en las condiciones de ingreso a Chile, entre ellos la Circular n.º 6, relacionada con menores de edad, y la Resolución Exenta n.º 15.106, que eliminó las flexibilidades documentales para ciudadanos venezolanos tras la reanudación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.

“Nosotros seguiremos fiscalizando a las líneas aéreas, capacitándolas como lo hemos hecho en las últimas semanas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para que la Ley de Migraciones se cumpla y a Chile lleguen las personas con la visa respectiva, y también las líneas aéreas conozcan los procedimientos que se deben ocupar”, afirmó.

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