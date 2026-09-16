Sin comercio ni venta de alcohol: La Florida frena permisos para dos fondas de Fiestas Patrias

16 sept. 2026 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Florida rechazó las autorizaciones comerciales y de expendio de bebidas alcohólicas para dos conocidos eventos de Fiestas Patrias programados para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La medida fue adoptada luego de que las productoras a cargo de las fondas "Doña Florinda" y "Florida Bier Fest Septiembre 2026" no dieran cumplimiento a las exigencias previas requeridas para su funcionamiento.

A pesar de la decisión, las actividades —catalogadas como "eventos masivos" por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana— podrían ejecutarse si cuentan con la aprobación de dicho organismo regional, aunque dentro de los recintos no se podrá realizar venta de alcohol ni ninguna otra actividad comercial.

El motivo del rechazo

Según explicó el municipio, una de las principales exigencias era la disponibilidad de un estacionamiento por cada cinco asistentes. Esta medida busca evitar la congestión vehicular, el aparcamiento irregular y el bloqueo de accesos a las viviendas del sector.

En el caso de "Doña Florinda", la propuesta inicial no alcanzó la cantidad requerida. Posteriormente, fuera de plazo, la organización presentó un convenio con un centro comercial ubicado fuera de la comuna, a más de 2,5 kilómetros del lugar, el cual fue rechazado por extemporáneo y distante.

En tanto, "Florida Bier Fest Septiembre 2026" tampoco logró acreditar el cumplimiento de la reglamentación.

La postura de la municipalidad

"Queremos informar como municipalidad que este evento no cuenta con el patrocinio ni el apoyo institucional de la municipalidad de La Florida, ha sido catalogado por la Delegación Presidencial como un evento masivo", indicaron desde el municipio.

"Por lo tanto, de desarrollarse este evento los días que hemos mencionado, solo contará con la conformidad de la Delegación Presidencial, y en ningún caso con el patrocinio y colaboración del municipio dentro de nuestras facultades, que es el permiso para la actividad comercial y las patentes de alcohol", añadieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de La Florida (@munilaflorida_)

Fiscalizaciones

A pesar del rechazo a los permisos comerciales, los eventos se podrían llevar a cabo exclusivamente como espectáculos musicales dirigidos a personas que hayan comprado sus entradas de forma previa a través de internet. No obstante, los organizadores tienen prohibido expender entradas de manera presencial en los accesos, así como vender alimentos o productos de cualquier tipo dentro del recinto.

Ante este escenario, inspectores municipales junto a Carabineros desplegarán fiscalizaciones en terreno. Asimismo, durante las inspecciones, Carabineros tendrá la facultad operativa de incautar el alcohol no autorizado, ordenar la suspensión inmediata del espectáculo o disponer la evacuación y clausura total del recinto si se detectan irregularidades graves.

Todo sobre Fondas