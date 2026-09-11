Fondas de Fiestas Patrias en Santiago: Estas son las alternativas para celebrar

11 sept. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

A lo largo de la Región Metropolitana habrá distintas alternativas para celebrar las Fiestas Patrias 2026, con opciones que van desde grandes eventos con artistas y gastronomía hasta actividades gratuitas organizadas por los municipios.

Las fechas también varían según el lugar. Mientras algunas celebraciones se extenderán durante los cuatro días del fin de semana dieciochero, otras concentrarán sus actividades en jornadas específicas.

Para quienes aún no deciden dónde pasar estas Fiestas Patrias, en Meganoticias.cl reunimos algunas de las principales fondas y celebraciones de la Región Metropolitana, detallando sus fechas, ubicaciones y valores de entrada.

¿Dónde habrá fondas en la Región Metropolitana?

En Puente Alto se realizarán las Fondas de la Provincia Cordillera, celebración que contará con música en vivo, gastronomía tradicional y actividades para disfrutar durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

El evento se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en Avenida El Volcán #06680, Puente Alto.

Las entradas tienen un valor de $5.000 por persona y se encuentran disponibles exclusivamente mediante el sistema Fila Cero.

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Parque O'Higgins

En el centro de Santiago se realizará la Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins, uno de los principales puntos de celebración de Fiestas Patrias en la capital.

El evento funcionará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre y contempla música en vivo, gastronomía, juegos típicos y actividades para las familias.

La entrada para público general tiene un valor de $14.950, de acuerdo con los valores exhibidos en el sistema de venta.

Para niños entre 6 y 12 años, el precio es de $11.500. Los adultos mayores de 65 años también pueden acceder a entradas por el mismo valor.

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En Quilicura se realizará "Quilicura Celebra en Familia", una alternativa que destaca por tener entrada liberada y que contempla actividades para personas de distintas edades.

La celebración se desarrollará los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas.

El evento organizado por la Municipalidad de Quilicura, a través de su corporación cultural, tendrá como escenario la Cancha Santa Luisa, ubicada en Cerro Mediterráneo con Los Alpes. El ingreso será gratuito.

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Ñuñoa

El Parque Estadio Nacional será otro de los puntos de encuentro para las celebraciones dieciocheras en la capital con la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile.

La actividad se realizará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre y contempla cuatro jornadas con música en vivo, gastronomía típica, juegos tradicionales, cuecódromos, emprendimientos y otras actividades.

El valor general de la entrada informado actualmente es de $13.800. Además, existen precios preferenciales para quienes cuentan con Tarjeta Vecino Ñuñoa.

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