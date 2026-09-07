Stefan Kramer y Entremares lideran la parrilla: Fechas, precios y artistas de la Semana de la Chilenidad en Parque Padre Hurtado
- Por Vicente Guzmán
Las Fiestas Patrias ya se empiezan a sentir y uno de los panoramas más esperados para el público capitalino será la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado (Intercomunal), que promete jornadas de música, humor, comida y entretenimiento para toda la familia.
¿Qué día se celebran las fiestas en el Parque Intercomunal?
El evento se desarrollará en dos tramos: el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y luego desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de septiembre. Todos esos días el horario es de 10:00 a 22:00 horas.
En tanto, durante los días lunes 14 y martes 15 de septiembre, el recinto permanecerá cerrado por receso.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto valen las entradas?
Las entradas para la Semana de la Chilenidad ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus y los valores son los siguientes:
- Adulto: $15.333
- Adulto mayor (+ de 60 años): $8.762
- Niños (entre 6 y 14 años): $8.762
- Menores de 6 años: Gratis
- Estacionamiento: $8.000
Quienes tengan tarjeta vecino en las municipalidades de Las Condes, La Reina o Vitacura podrán canjear dos entradas por persona.
Artistas confirmados
La propuesta musical y de entretenimiento de la fiesta se enfocará fuertemente en el folclor nacional y el humor familiar. Entre las principales figuras confirmadas para esta edición destaca el comediante Stefan Kramer, quien se presentará el jueves 17 de septiembre.
Antes, la reconocida agrupación folclórica Entremares animará la fiesta el sábado 12 de septiembre.
También habrá panorama para los más pequeños, que podrán disfrutar del show de Los Frutantes desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre.
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