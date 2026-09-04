Vuelve la fonda con entrada liberada de Quilicura: Conoce a los artistas que se presentarán este 17 y 18 de septiembre

04 sept. 2026 - 16:25 hrs.

¡Llegó septiembre y las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina! Para este 2026, habrá 3 días de celebración en que los chilenos podrán disfrutar del tiempo con sus familias y también de las comidas típicas del mes patrio.

Por lo anterior, uno de los panoramas favoritos son las fondas, en las que se puede disfrutar de música al aire libre, comidas y tragos chilenos.

Entre las alternativas para festejar estará Quilicura Celebra en Familia, una fonda con entrada liberada que ofrecerá dos jornadas de gastronomía y actividades para todas las edades, y artistas como Amar Azul y Entremares.

"Quilicura Celebra en Familia"

Como cada año, la Municipalidad de Quilicura, a través de su corporación culural, se prepara para celebrar en grande las Fiestas Patrias con un panorama con entrada liberada que se realizará los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre desde las 14:00 horas en la Cancha Santa Luisa, ubicada en Cerro Mediterráneo con Los Alpes.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de la zona de juegos, la feria de emprendedores, foodtrucks y una nutrida programación de música en vivo. Además, más de 24 agrupaciones folclóricas locales llevarán al escenario música y bailes típicos para celebrar nuestro patrimonio y reconocer el talento de la comuna.

"Como Alcaldía Ciudadana, queremos que en estas Fiestas Patrias Quilicura se encuentre y celebre en familia. Por eso hemos preparado esta gran fiesta con entrada liberada, pensando en que todas y todos puedan disfrutar de nuestras tradiciones, de la música y de distintas actividades en un espacio seguro y pensado para toda la comunidad", destacó la alcaldesa, Paulina Bobadilla Navarrete.



Con el objetivo de ofrecer un espacio familiar, la celebración será libre de alcohol y humo de cigarrillo.

Programación

Este año, la fiesta contará con la participación de destacados artistas nacionales:

Jueves 17

Amar Azul

Banda Tropikal de Vallenar

Entremares

Baketha

Agrupaciones locales: Los Plumíferos, La Chinganera y Moisés Chaparro, Vai Himene, La Huella, Expresión Caporal, Primavera Cuequera, Viñedos Quilicuranos, Con Alma y Corazón, Dulce Esperanza, Fantasía Cuequera, Florecer de Amores y Varua Polinesia.

Viernes 18

Garras de Amor

Sonora Malecón

Karla Melo

Los Perros Chatos

Agrupaciones locales: Los Plumíferos, Reencuentro, Tradición Joven, Aliwen, Miguel Curicano Ramírez, Los del Lote, Manutara, Raíces de Quilicura, Las Perpetuas, Aitué, Alegría y Canto, Corazón Cuequero y Amistad Folclórica.

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