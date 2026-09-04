"Prevenir o lamentar": Lanzan campaña para evitar accidentes por consumo de alcohol en Fiestas Patrias

04 sept. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

“Prevenir o lamentar” es el nombre de la campaña preventiva que busca evitar accidentes y muertes asociados al consumo de alcohol durante las próximas Fiestas Patrias.

La iniciativa, impulsada por Aprocor junto a Cadem, busca generar conciencia sobre los riesgos de conducir después de beber y llama a las personas a planificar sus traslados antes de comenzar las celebraciones.

La campaña surge a partir de cifras que muestran una preocupante normalización de estas conductas. El estudio reveló que el 68% considera que una persona que conduce ebria teme más ser detenida por Carabineros que provocar un accidente, mientras que solo un 15% identifica como principal temor causar daño.

El presidente de Aprocor, Juan Pablo Solís de Obando, explicó que esta cifra aumentó un 15% respecto del año anterior.

"Nosotros este estudio lo estamos haciendo hace 5 años y este es el año que lamentablemente subió un 15% de la gente que le teme más que lo detenga Carabineros, que como dice tener un accidente, incluso morir, porque uno puede tener un accidente mortal en esto o matar a alguien que te perjudica toda tu vida lo que viene por delante", advirtió.

Las excusas para conducir después de beber

El estudio también identificó los principales argumentos utilizados para justificar la conducción bajo los efectos del alcohol. Casi el 60% asegura que tiene experiencia y nunca le ha pasado nada, mientras que un 44% afirma que se trata de una distancia corta.

También aparecen creencias como que la comida o el café reducen los efectos del alcohol y, más preocupante aún, un 30% sostiene que “curado manejo mejor”.

Ante este escenario, desde Aprocor insistieron en la importancia de contar con un conductor designado o utilizar transporte público y aplicaciones.

"El llamado de Aprocor es a planificar, a planificarse cuando uno va a salir, cuando por ejemplo el famoso conductor designado, siempre en una familia hay alguien que está esperando guagua y que no toma más, entonces es a designarle al tiro, planificar justamente, ese es nuestro llamado, es planificar, cuidarse y cuidar a terceros porque al final es lo que uno tiene que hacer, porque no nos podemos quitar de la celebración, pero si vas a beber, que es lo más probable, no conduzcas, ese es el llamado", señaló.

La campaña también apunta a quienes acompañan a una persona que pretende conducir después de beber, considerando que el 64% declaró no tener miedo de subirse a un vehículo de alguien que había tomado alcohol.

"De hecho hoy día hay un 64% de la gente declaró que no tenía miedo de subirse a un vehículo de alguien que había tomado, entonces eso significa que lo estamos normalizando y por eso tenemos que cambiarlo y para eso están estas campañas", cerró.