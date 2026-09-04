Marcelo Ríos y Tamara Cornejo habrían terminado tras siete meses: Esto es lo que se sabe

04 sept. 2026 - 14:27 hrs.

La relación entre Marcelo "Chino" Ríos y Tamara Cornejo habría llegado a su fin luego de aproximadamente siete meses de romance. La información comenzó a circular públicamente durante el jueves pasado y apunta a un reciente término entre el extenista y la periodista.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente el supuesto quiebre ni ha entregado detalles sobre las razones que habrían provocado el término. La pareja había mantenido su vínculo con cierta reserva durante los últimos meses.

La señal que llamó la atención

Uno de los antecedentes que habría dado fuerza a la información corresponde a la actividad de ambos en redes sociales. Según consignó Canal 13, Ríos y Cornejo dejaron de seguirse en Instagram.

A esto se suma que actualmente tampoco mantienen fotografías juntos en sus respectivos perfiles, situación que llamó la atención en medio de las versiones sobre el supuesto término.

El romance se hizo público este año

La relación comenzó a tomar mayor notoriedad durante febrero, cuando Tamara Cornejo se refirió públicamente al vínculo que mantenía con el exnúmero uno del tenis mundial.

En esa oportunidad, la periodista explicó que ambos se conocían “hace mucho tiempo”, aunque aclaró que anteriormente no habían mantenido una relación sentimental.

Un antecedente sobre la familia de Tamara

En medio de las versiones sobre el quiebre, un programa de Chilevisión también abordó un antecedente relacionado con la familia de Cornejo.

De acuerdo con lo señalado por los panelistas del canal, su padre, el destacado entrenador Patricio Cornejo, no habría estado de acuerdo con la relación. Sin embargo, este antecedente no permite establecer que dicha situación haya sido una causa del supuesto término.

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