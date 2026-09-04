Fiscalía confirma que denuncias por secuestro bajaron un 17,6% durante el primer semestre

04 sept. 2026 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo informe de la Fiscalía Nacional mostró una baja en las denuncias por secuestro durante la primera mitad de este 2026. Al comparar los primeros seis meses de este año con el mismo periodo de 2025, los ingresos por este delito pasaron de 478 a 394 casos, lo que significa una caída del 17,6%.

Al hacer el filtro de los datos, dejando fuera las denuncias duplicadas, los engaños y los autosecuestros, el Ministerio Público confirmó que entre enero y junio de este año se registraron 244 secuestros reales en Chile, una cifra que se mantiene por debajo de los 570 casos que se confirmaron a lo largo de todo el año 2025.

Pese a esta baja en las cifras generales, desde el organismo advierten que los números actuales siguen siendo bastante más altos que los que se veían en el país antes de 2021, año desde el cual las denuncias comenzaron a superar los 800 casos anuales.

Concretamente, el informe indica lo siguiente: "Entre 2021 y 2022 los ingresos aumentaron aproximadamente un 67% (pasando de 492 a 826) y, desde entonces, se han mantenido por sobre los 800 ingresos anuales".

La realidad en regiones: Valparaíso aumenta en casos reales

Al mirar qué pasa en las distintas zonas del país, los datos muestran que la baja no se da por igual en todas partes. En la Región Metropolitana los secuestros reales bajaron de 130 a 102 al comparar el primer semestre de 2025 con el de 2026, mientras que en el Biobío cayeron de 29 a 20 casos.

Sin embargo, en la región de Valparaíso la situación fue muy distinta y las cifras subieron. En los primeros seis meses de 2025 se registraron 35 secuestros confirmados, mientras que en el mismo periodo de este 2026 la cifra aumentó a 41 casos, un alza que, según la Fiscalía, está asociada a disputas territoriales entre bandas del crimen organizado.

Aumentan los secuestros extorsivos

El informe también destaca un cambio en los motivos de estos delitos. Aunque los problemas familiares o de pareja siguen presentes en cerca del 18% de las causas, la extorsión económica ha ido ganando terreno: en lo que va de este 2026, el 22,5% de los secuestros se hizo para exigir dinero a cambio de liberar a las víctimas, superando el 18,6% que se vio en 2025.

A esto se suma el aumento de secuestros entre los propios integrantes de grupos criminales, que pasaron de un 1,2% en 2024 a un 4,6% en 2025. Por otro lado, las denuncias falsas o inventadas también subieron en el último tiempo, pasando de un 2,2% a un 6,1%.

Cómo actúan las bandas y el perfil de las víctimas

Respecto a quiénes sufren estos delitos, el Ministerio Público detalló que un 15,8% de las víctimas en lo que va del año son personas extranjeras. Además, en los casos en los que se pudo comprobar la relación entre la víctima y el agresor, cerca de un 40% correspondió a parejas o exparejas.

Por último, el reporte mostró la forma en que operan los delincuentes al momento de atrapar a las personas en la calle. Durante este primer semestre, el uso de autos para abordar a las víctimas se dio en el 58,6% de los hechos, seguido por el uso de armas de fuego en un 37,3%, armas cortantes en un 21,7% y golpes con objetos contundentes en un 15,2%.