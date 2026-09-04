Guillermo Maripán será formalizado a fines de septiembre por difusión de fotos íntimas de Carmen Tuitera

04 sept. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

El conflicto judicial entre el futbolista chileno Guillermo Maripán y la escritora e influencer Carmen Castillo, popularmente conocida como Carmen Tuitera, alcanzó un punto crucial en los tribunales capitalinos.

El exseleccionado nacional de La Roja será formalizado el próximo 30 de septiembre ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación iniciada por la difusión no consentida de contenido íntimo.

La disputa legal se remonta a abril de 2025, cuando Castillo presentó una querella por los delitos de violación de la vida privada y exhibición o difusión de registros de carácter sexual sin consentimiento.

Si bien en una primera instancia la defensa del deportista calificó las acusaciones como falsas y anunció acciones defensivas, el panorama dio un giro sustancial tras las declaraciones prestadas por el propio jugador ante la Fiscalía.

La confesión de Maripán

Durante la investigación del Ministerio Público, Maripán reconoció haber enviado al portal de espectáculos Infama.cl una fotografía privada correspondiente al contenido personal de la escritora.

Según argumentó el propio futbolista, el envío respondió a "un arrebato fruto de mi angustia, miedo e irritación del momento", añadiendo que utilizó la modalidad de "visualización única" en la aplicación de mensajería, formato que su defensa citó como muestra de un supuesto "ánimo de cautela y de evitar difusión".

La aparición de un segundo frente judicial

Lejos de cerrarse el caso, el conflicto sumó un nuevo capítulo legal esta semana. El pasado 2 de septiembre, el mismo 4.° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una segunda querella interpuesta por la representación legal de Carmen Castillo, esta vez acusando los delitos de calumnia e injuria grave, ambas con publicidad.

Esta última acción se originó a raíz de un comunicado público que el futbolista fijó en su cuenta oficial de Instagram. En dicho texto, Maripán tildó los procedimientos impulsados por Castillo como una maniobra "extorsiva" con la que supuestamente se buscaba obtener más de $300 millones a cambio de desistir de la querella inicial, calificándolos además como un "abuso del sistema judicial".

Para la parte querellante, los términos emitidos en dicha declaración pública traspasaron el ejercicio de la legítima defensa al imputarle directamente la comisión de un delito a la escritora.

Respecto a este segundo proceso, el tribunal fijó audiencia de conciliación para el próximo 13 de octubre.

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