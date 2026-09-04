Vozinha será titular en Colo Colo ante Huachipato: Fernando Ortiz aclaró que "quiero verlo"

04 sept. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo prepara su próximo desafío en el Campeonato Nacional 2026, donde este domingo visitará a Huachipato por la 22ª fecha del torneo, con la misión de seguir acercándose al título, desde las 17:00 horas.

Para el encuentro ante los acereros, el técnico Fernando Ortiz confirmó una modificación en la formación que llamó la atención: Vozinha será el arquero titular en lugar de Gabriel Maureira.

La decisión fue ratificada por el entrenador argentino durante la conferencia de prensa de este viernes.

Una competencia con Gabriel Maureira

"Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar. Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo", expresó el DT argentino de los albos.

Ortiz aclaró que la decisión no responde a un bajo rendimiento de Maureira, sino a su intención de darle una oportunidad a Vozinha.

"No tengo un fundamento como para decir 'Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto'. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo", añadió.

Ortiz cuestiona el estado de la cancha

El técnico de Colo Colo también manifestó su preocupación por el estado del campo del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, recinto donde se disputará el encuentro.

"Tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso (...) Ya vimos el partido anterior que no se podía ni jugar y va a estar igual. Lesiones, juego cortado, partido aburrido; hay muchas condiciones que el campo no te permite hacer. Pero nos manifestamos y es como si tuvieran los oídos tapados".

Finalmente, Ortiz se refirió a la sanción de dos fechas que recibió Javier Correa y llamó a mantener la concentración en el próximo rival.

"Trato de mantener a los jugadores al margen. Cualquier situación o acto que hagamos va a repercutir mucho; que no nos saque de enfoque lo que es el rival".