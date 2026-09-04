CMF alerta por plataforma de inversión no regulada: Esta es la razón por la que no puede operar en Chile

04 sept. 2026 - 13:01 hrs.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) volvió a encender las alarmas en el sector financiero tras fiscalizar las operaciones de diversas ofertas de inversión que operan a través del entorno digital.

El regulador recordó la importancia de realizar transacciones únicamente con intermediarios inscritos y bajo supervisión legal, con el fin de resguardar el patrimonio de los usuarios ante eventuales irregularidades o riesgos de insolvencia.

La alerta por plataforma no regulada

En este contexto, el organismo advirtió de manera explícita acerca de la sociedad E-PANDA FINANCIERO SpA, confirmando que esta entidad no cuenta con las autorizaciones ni el registro exigido para operar comercialmente en el mercado chileno.

Aunque la empresa intentó someterse al proceso de fiscalización legal, el proceso administrativo iniciado ante el regulador fue declarado formalmente en abandono el 23 de septiembre de 2025, informó Chocale.

Sin respaldo legal bajo la Ley Fintec

Como consecuencia del abandono de este proceso, la plataforma carece del respaldo legal para prestar cualquiera de los servicios regulados bajo la Ley N.º 21.521 (conocida ampliamente como Ley Fintec).

Esta norma abarca actividades como el financiamiento participativo, la intermediación de instrumentos financieros, el enrutamiento de órdenes y la custodia de activos financieros.

Al no poseer la acreditación formal de la CMF, cualquier actividad o prestación de servicios financieros realizada por esta firma está fuera del marco normativo vigente.

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