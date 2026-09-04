Revelan las razones por las que Naya Fácil no pudo viajar a Nueva York: Fue invitada a la Semana de la Moda

04 sept. 2026 - 09:07 hrs.

La conocida influencer chilena Naya Fácil vio frustrado uno de sus grandes anhelos: viajar a Estados Unidos. Aunque tenía todo preparado para emprender rumbo a Nueva York, un problema judicial con su documentación impidió que pudiera abordar el avión.

Una oportunidad perdida en la Fashion Week

Según la información revelada esta semana, la creadora de contenidos estaba invitada a participar en la prestigiosa Semana de la Moda en Nueva York.

El viaje, programado para este viernes, representaba la oportunidad ideal para que la figura de redes sociales acudiera al país norteamericano. Sin embargo, la restricción de visado detuvo sus planes a última hora.

¿Cuál fue el problema judicial?

El motivo de la negativa para ingresar a territorio estadounidense responde a las estrictas políticas del país respecto a las personas con antecedentes judiciales.

En un programa de Chilevisión indicaron que la propia Naya Fácil confirmó lo ocurrido. De acuerdo con lo reportado, el inconveniente legal estaría vinculado a la reciente orden de bloquear 42 sitios web de casas de apuestas, entre las cuales figuraría una plataforma asociada directamente al nombre de ella.

Naya Fácil / Instagram

La influencer cambió los pasajes

A pesar de la frustración por no poder volar a la "Gran Manzana", Naya Fácil decidió no cancelar sus vacaciones.

Según se dio a conocer, la influencer cambió la fecha de su pasaje para reprogramar el vuelo con destino a un país diferente, manteniendo sus ganas de viajar, pero lejos de Estados Unidos mientras soluciona su situación legal.

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