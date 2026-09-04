Camila Nash reveló que Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara enviaron mensaje a su hijo Nicolás para que se "defienda" de Guarén

04 sept. 2026 - 08:28 hrs.

Una noche de confesiones en Volverías con tu ex? 2 dejó al descubierto información que llevaba tiempo guardada y que cambió completamente la lectura de varias de las historias más seguidas del encierro.

Todo partió antes de una actividad de baile, cuando Camila Nash conversaba con Manuel González y Tom Brusse. La pregunta de Manu sobre si Camila se llevaba mal con alguna de las chicas abrió una caja de Pandora que nadie esperaba.

"Sí, con la Guarén, me carga. Todos aquí son caretas", disparó Nash sin filtro, dejando en claro desde el inicio que la conversación no iba a quedarse en lo superficial. Manu quiso saber si se conocían de antes, y ahí fue donde todo tomó otro color.

La amistad de Nash y Fernando Solabarrieta

Camila reveló que es amiga de los padres de Nicolás Solabarrieta, una amistad que se forjó cuando Fernando Solabarrieta participó en el reality El Internado. Un vínculo que, según ella, tuvo consecuencias directas antes de que entrara al encierro.

"A mí me habló hasta la madre antes de que yo entrara. Me habló la Ivette, me habló Fernando, todos. Y después me dicen '¿de qué fuente?', cachai o no", reveló, dejando en evidencia que la familia de Nicolás tenía un mensaje muy claro que querían hacer llegar al interior del programa.

Manu fue directo al punto y le preguntó si los padres de Nico no querían a Guarén. La respuesta de Camila fue demoledora. "No sé si no la quieren, pero me dicen '¿por qué él no se defiende y cuenta que ella también le fue infiel?'", reveló, introduciendo un elemento que hasta ese momento no había salido a la luz dentro del encierro.

Manu intentó procesar la información. "Ah, o sea, ella también le faltó el respeto a él y él no lo dice con tal de no perderla", dijo, intentando entender la dinámica. Camila agregó otra posibilidad: "O para no quedar como cornudo".

Pero lo que más impactó fue el encargo concreto que la familia de Nicolás le habría hecho a Camila antes de que entrara. "A mí lo único que me dicen es: 'Dile que se defienda, que saque la voz'", reveló Nash, dejando en claro que Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta habrían pedido intervención desde afuera.

"Ella es súper manipuladora"

Camila cerró su relato con una caracterización de Guarén que no dejó espacio para la ambigüedad. "Porque ella es súper manipuladora, está todo el rato limpiando su imagen", remató, en una frase que resumió la visión que, según ella, comparte la familia de Nicolás sobre la situación.

La revelación de Camila Nash en Volverías con tu ex? 2 abre una nueva dimensión en la historia entre Nicolás y Guarén, sugiriendo que lo que se ve dentro del encierro es solo una parte de una historia mucho más compleja que se extiende más allá de las cámaras.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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