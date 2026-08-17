Revelan cúal fue la reacción del Chino Ríos por investigación contra Camilo Huerta

17 ag. 2026 - 16:48 hrs.

Continúan las declaraciones y repercusiones en el mundo de la farándula tras el operativo “Operación Ámsterdam”, megaoperativo desarrollado en nueve regiones del país, que buscaba desarticular una organización dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados.

En el marco de la investigación, se emitieron órdenes de detención por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, entre ellas una contra Camilo Huerta.

A las declaraciones de su actual pareja, Paula Pavic, se sumó ahora la reacción de su exesposo, el extenista Marcelo “Chino” Ríos.

¿Qué hizo el Chino Ríos?

La periodista de farándula Cecilia Gutiérrez conversó directamente con Pavic y le consultó por la postura que habría tomado Ríos frente a la polémica.

“Me dijo que a ella no le ha escrito, pero sí le ha escrito a sus hijos, mandándoles los links de todas las noticias”, aseguró la periodista durante la edición del pasado viernes del programa de Canal 13.

En tanto, Pavic también emitió su opinión sobre el escándalo que enfrenta Camilo Huerta, con quien inició una relación luego de conocerse en “Vecinos al límite”.

Según explicó Gutiérrez, Pavic esperará el resultado del proceso judicial antes de tomar una decisión respecto de su relación. “Ella va a esperar el resultado de la resolución judicial para tomar una decisión. No sacará ninguna conclusión antes de que la justicia dicte una sentencia”, señaló la panelista del programa de farándula.

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