"Un millonario real no ostenta": Iván Martínez abre las puertas de su casa y muestra cómo es por dentro

02 oct. 2026 - 08:41 hrs.

La vida cotidiana de Iván Martínez transcurre en una propiedad en la que lleva aproximadamente siete años viviendo y que recientemente abrió sus puertas para mostrar algunos de sus espacios más personales. El empresario recibió al youtuber Diego Arce, quien recorrió junto a él distintos sectores de la vivienda.

La casa cuenta con ocho piezas y ocho baños, aunque Martínez reconoció que utiliza solamente dos dormitorios. A esto se suma un amplio espacio destinado a estacionamientos, un gimnasio y una particular ducha abierta en su habitación.

Uno de los lugares que más llamó la atención durante el recorrido fue la cancha de pádel, construida por encargo del propio empresario. La propiedad también reúne diversos objetos personales, entre ellos cascos y chaquetas para motocicleta, además de libros y revistas en los que Martínez ha aparecido como portada.

Diego Arce

Los vehículos que guarda en su propiedad

Otro de los aspectos que mostró Martínez fueron sus automóviles y motocicletas, a los que se refirió como sus “juguetes”.

Aunque aseguró que no le gusta ostentar y que por ese motivo evita utilizar ropa de marcas de lujo, reconoció que sí destina parte de su dinero a los vehículos.

Diego Arce

"Un millonario real no ostenta, un millonario que tiene realmente plata no anda mostrando sus cosas, es más callado", afirmó.

Entre los automóviles que posee se encuentra un Lamborghini Huracán, cuyo valor, según contó, alcanza los $200 millones.

También mostró un Maserati MC20, con un costo aproximado de $205 millones, además de una motocicleta Agusta F4 RC, cuyo valor se ubica entre los $18 y $20 millones.

Pese a los vehículos y los distintos espacios que forman parte de su propiedad, Martínez reiteró que no tiene interés en exhibir sus bienes.

“No me gusta ostentar, cuando uno ostenta mucho, lleva mucha carga”, explicó.

Diego Arce

De Puente Alto al mundo de los negocios

Más allá de la casa y sus bienes, durante la conversación el empresario también repasó parte de su historia personal y sus comienzos en el mundo de los negocios.

Parte de esta historia quedó plasmada en el libro “Yo no leo, yo practico”, cuyo título también representa, según explicó, parte de su filosofía.

Diego Arce

Martínez recordó que proviene de una familia sencilla de Puente Alto y relató que comenzó a hacer negocios desde pequeño. A los 21 años, ingresó de manera independiente al mundo de las funerarias, una industria con la que ha estado vinculado desde su nacimiento.

"El libro se trata de mi historia. De cómo empezó mi camino en los negocios, mi conexión con la muerte", reflexionó.