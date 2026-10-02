Empresario inglés reclama tras perder su yate en Chile: Aduanas se lo incautó y lo acusa de prestar servicios turísticos

02 oct. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario de origen ruso y nacionalidad británica Andrey Yakunin busca recuperar su yate Firebird, embarcación con bandera británica que fue incautada por Aduanas de Chile y la PDI mientras se encontraba en el Canal Señoret, frente a la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Según publicó LUN, el procedimiento ocurrió el pasado 7 de agosto, luego de que Aduanas denunciara ante el Ministerio Público una presunta “prestación de servicios turísticos remunerados no autorizados”.

Yakunin, de 51 años, es empresario inmobiliario y hotelero y utiliza el Firebird para realizar expediciones a la Antártica, Tierra del Fuego y la Patagonia. Tras cuatro meses de trabajos de mantenimiento en Puerto Montt, en agosto comenzó el traslado de la embarcación hacia las Islas Malvinas, pasando por Punta Arenas.

El empresario rechazó que el yate haya realizado actividades comerciales en Chile y cuestionó la decisión de las autoridades.

“La medida (incautación) parece desproporcionada e injustificada. Firebird ha sido una embarcación privada durante cinco años y rechazo categóricamente cualquier afirmación de que haya operado comercialmente en Chile”, sostuvo.

Por qué utiliza Chile para sus expediciones

Yakunin explicó que Chile es uno de los tres puntos desde los que puede iniciar sus expediciones hacia la Antártica, junto con las Islas Malvinas y Argentina.

“La ventaja decisiva es poder preparar el cruce del Paso Drake desde las islas del Cabo de Hornos, lo que permite navegar de la manera más segura posible en aguas que son consideradas entre las más exigentes del mundo. Firebird no está diseñado para navegar contra vientos de frente de 40 nudos, por lo que necesita una ventana meteorológica adecuada”, argumenta.

Sobre la acusación de que el yate aparece en Charter Index, una plataforma de arriendo de embarcaciones de lujo, Yakunin aseguró que se trata de un listado realizado por terceros y que el propio aviso señala que el Firebird no está disponible para arriendo.

“Es una plataforma de terceros que publica listados de yates sin solicitar la autorización de sus propietarios. Aun así, el propio anuncio señala claramente que Firebird no se encuentra disponible para arriendo”.

A la espera de la investigación

El abogado Jorge Boldt, representante de Yakunin, afirmó que están esperando ser notificados formalmente del inicio de la investigación.

“Nos enteramos por la prensa de la denuncia ante el Ministerio Público. Vamos a demostrar ante la Fiscalía, Aduanas y quien corresponda que el yate tiene un uso estrictamente privado”, asevera.

Mientras, Aduanas declinó referirse al caso, que deberá esclarecer las circunstancias de la incautación y la denuncia presentada ante el Ministerio Público.