¿Fin a "Yo elijo mi PC"? Proyecto de Presupuesto 2027 deja sin recursos al programa que entrega notebooks a estudiantes

02 oct. 2026 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de Presupuesto 2027 dejaría sin recursos al programa de Junaeb que entrega computadores a estudiantes, “Yo elijo mi PC”. De aprobarse la propuesta en sus actuales términos, pondría fin a una política que se ha mantenido durante 17 años y que este año benefició a más de 96 mil escolares.

Se trata de las actuales Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), programa que recoge la política iniciada en 2009 y que actualmente entrega notebooks a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados.

¿Qué pasará con la entrega de computadores?

El programa contó en 2026 con cerca de $35 mil millones. Para 2027, en cambio, el proyecto no contempla un financiamiento explícito ni identifica una asignación equivalente para mantener esta política.

De aprobarse en sus actuales términos, el próximo año sería el primero en 17 años sin entrega de computadores bajo este programa.

Una política que comenzó en 2009

La iniciativa comenzó durante el primer gobierno de Michelle Bachelet con “Yo elijo mi PC”, que inicialmente estaba dirigido a cerca de 30 mil estudiantes de séptimo básico de colegios particulares subvencionados, seleccionados principalmente por vulnerabilidad y rendimiento académico.

En 2015 se incorporó “Me conecto para aprender”, que amplió la cobertura a estudiantes de la educación pública. Ambas iniciativas terminaron agrupadas en las actuales Becas TIC, administradas por Junaeb.

La propuesta de Presupuesto 2027 forma parte de una serie de ajustes contemplados para Educación. Aunque el presupuesto global del área aumenta levemente en términos reales, algunos programas tendrán menos recursos.

Entre ellos están los Liceos Bicentenario, que registran una disminución de 46,71%.

Según consignó BiobioChile, el diputado Juan Santana (PS), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, cuestionó la propuesta y afirmó: “Desaparece el presupuesto del programa de computadores de la Junaeb”.

El parlamentario también se refirió a los Liceos Bicentenario y recordó declaraciones anteriores de la ministra de Educación, María Paz Arzola.

“Hace menos de un año, la ministra María Paz Arzola decía que no le hacía sentido recortar presupuesto a los liceos bicentenarios porque había evidencia de que estos funcionaban. Y hoy, con su propio presupuesto en la mano, les quita prácticamente la mitad, de 6.500 a 3.600 millones”, sostuvo.

Los cuestionamientos que ha tenido el programa

La entrega de computadores ya había enfrentado dificultades en años anteriores. En 2024, Contraloría detectó que más de 5 mil equipos adquiridos por Junaeb permanecían almacenados sin ser entregados a estudiantes y habían quedado obsoletos.

En 2022, además, el organismo reconoció que casi 30 mil alumnos de colegios particulares subvencionados que cumplían los requisitos quedaron sin equipos debido a restricciones presupuestarias y al aumento del dólar.

La continuidad de las Becas TIC también estuvo en discusión durante la elaboración del Presupuesto 2026. En esa oportunidad se repusieron $9.796 millones y se restituyó la glosa para mantener la cobertura prevista.

Otros ajustes contemplados para Educación

El proyecto también establece nuevos límites máximos de horas docentes para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que podría impactar en la cantidad de jornadas docentes que pueden financiarse durante 2027. Sin embargo, las cifras por sí solas no permiten concluir que necesariamente se producirán despidos.

El Gobierno ha señalado que el Presupuesto 2027 busca concentrar los recursos en sus prioridades y mejorar la eficiencia del gasto.

Según la presentación oficial del Ejecutivo, Educación dispondrá de $17,3 billones. El presupuesto contempla financiar a más de 3,5 millones de estudiantes, mantener la alimentación escolar para 1,8 millones de niños y la gratuidad para más de 600 mil estudiantes.

El futuro de las Becas TIC quedará definido durante la discusión de la Ley de Presupuestos en el Congreso. De mantenerse la propuesta actual, 2027 marcaría el término de una política de entrega de computadores que comenzó hace 17 años.