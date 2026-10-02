Balean a guardia municipal durante persecución por intento de robo: Dos personas fueron detenidas

02 oct. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un inspector municipal resultó herido tras recibir un disparo en la clavícula durante una persecución que comenzó en San Miguel y terminó en Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, donde dos personas fueron detenidas luego de que la motocicleta en la que se desplazaban chocara contra una patrulla.

El hecho se inició cuando personal de seguridad municipal de San Miguel realizaba patrullajes preventivos y advirtió a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Según el relato entregado sobre el procedimiento, uno de ellos intentaba abrir un vehículo estacionado, ante lo cual los funcionarios se acercaron.

Disparos durante la huida

Los dos ocupantes escaparon en la motocicleta y, durante la huida, habrían efectuado varios disparos contra los inspectores municipales.

Dos patrullas que participaban en el seguimiento terminaron con impactos de proyectiles balísticos en su interior. Incluso, en medio de la persecución, uno de los funcionarios fue baleado en la clavícula, sin salida del proyectil.

El guardia municipal fue trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial, donde logró ser estabilizado. De acuerdo con la información entregada, se encuentra fuera de riesgo vital y continúa recibiendo atención médica.

El seguimiento siguió por distintas calles hasta llegar a Pedro Aguirre Cerda, específicamente a la intersección de Tres Sur con Central Nino García, en las cercanías de avenida Departamental.

La motocicleta chocó contra una patrulla

En ese punto, los equipos municipales desplegaron las patrullas para detener el avance de la motocicleta. Finalmente, el vehículo chocó de frente contra uno de los móviles y sus dos ocupantes cayeron.

Ambos fueron detenidos por los equipos de seguridad municipal y las patrullas mixtas que participaban en el seguimiento.

Junto a la motocicleta se encontraron cascos y una mochila utilizada para realizar entregas de comida mediante una aplicación de delivery.

Dos personas fueron detenidas

Los dos ocupantes fueron trasladados hasta la 12 Comisaría de San Miguel. De acuerdo con la información entregada, ambos serían extranjeros.

El lugar donde terminó la persecución quedó resguardado mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Entre los antecedentes que deberán establecerse está si la motocicleta mantenía un encargo por robo, si contaba con su documentación vigente y si alguno de los detenidos tenía órdenes o causas pendientes.