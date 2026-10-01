Kast por marcha estudiantil contra el Presupuesto 2027: "Hemos hecho todo por mantener los derechos sociales"

01 oct. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la marcha estudiantil realizada en el centro de Santiago, convocada para protestar contra eventuales recortes en educación contemplados en el Presupuesto 2027.

En medio de los reclamos de los estudiantes, el Mandatario afirmó que las áreas vinculadas a derechos sociales están contempladas en la propuesta presupuestaria:

"Hoy día se produjo una manifestación en Santiago que es legítima, en la que los estudiantes están levantando la voz por defender sus derechos. Esperamos que entiendan que en el Presupuesto hemos hecho todo por mantener los derechos sociales, y que todo el tema de las pensiones, de la gratuidad, está cubierto", sostuvo Kast.

Kast aborda la agresión a estudiantes UC

Junto con referirse a las demandas de los estudiantes, el Presidente cuestionó los incidentes registrados durante la jornada, particularmente la agresión a integrantes del Movimiento Gremial y de Solidaridad UC, agrupaciones estudiantiles de la Universidad Católica.

"Cuando uno se manifiesta también tiene que respetar al que piensa distinto, tiene que respetar la propiedad ajena. Y hoy día se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, y eso no puede volver a ocurrir", afirmó.

Y agregó: "Eso es lo que tenemos que trabajar para Chile. Las diferencias son legítimas, pero la agresión... tenemos que terminar con ese estilo que algunos practican, que se da en el deporte. Tenemos que combatir la violencia en los estadios, tenemos que combatir la violencia en manifestaciones que deben ser pacíficas", señaló.

La marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) bajo la consigna "Ni un peso menos para la educación".