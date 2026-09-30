Presidente Kast presenta Presupuesto 2027: "Abordará las urgencias que los chilenos necesitan para vivir mejor"

30 sept. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast presentó el primer Presupuesto de su Gobierno para 2027, el que contempla un crecimiento de 1,5% respecto del presupuesto de este año. En cadena nacional, el mandatario detalló las áreas que serán prioridad para los recursos del próximo año.

"Este presupuesto abordará las urgencias que los chilenos necesitan para vivir mejor", señaló el mandatario al presentar los principales lineamientos del proyecto.

El Presidente enumeró las prioridades para el próximo año: crecimiento y trabajo, seguridad, niñez y protección de los beneficios sociales.

Las prioridades del Presupuesto 2027

Kast resumió el enfoque del Presupuesto 2027 en las siguientes áreas prioritarias: "La urgencia por el crecimiento del trabajo y la reconstrucción. La urgencia por un Chile más seguro, la urgencia por proteger a los niños más vulnerables dentro de nuestro país, la urgencia de proteger los beneficios sociales que son correctamente entregados", afirmó.

El Mandatario agregó que se trata de "cuatro prioridades y una sola regla; que vivir mejor ahora no signifique vivir peor mañana". En ese contexto, cuestionó el nivel de endeudamiento con el que, según señaló, recibió el Estado: "Hace 6 meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía”, sostuvo.

Sobre el pago de lo adeudado, Kast señaló que "solo el año 2026, un 5,3% del presupuesto se gastó en pago de intereses de esa deuda". Y añadió: "Cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría".