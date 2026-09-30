Boric destaca a expresidenta Michelle Bachelet en homenaje: "Su rol en la unidad del progresismo es invaluable"

30 sept. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

La exmandataria Michelle Bachelet fue homenajeada en una instancia destinada a reconocer su liderazgo y trayectoria. En la actividad, el expresidente Gabriel Boric destacó su papel en la oposición y expresó su respaldo a la exmandataria.

"Ante el objetivo común que es construir un Chile más justo y feliz, hoy estamos unidos para homenajearla y también para enfrentar juntos los desafíos que vendrán", dijo Boric.

El exmandatario también destacó el papel que ha tenido la expresidenta en la articulación del sector: "El rol de la presidenta Bachelet en la unidad del progresismo es invaluable", afirmó. Además, Boric cuestionó los ataques que, según señaló, ha recibido la exmandataria: "Michelle Bachelet ha enfrentado durante su trayectoria ataques arteros, que no se fundan en las responsabilidades que ha ejercido".

Boric aborda trayectoria y candidatura a la ONU

Durante su intervención, Boric sostuvo que Bachelet ha debido enfrentar cuestionamientos que, según señaló, han ido más allá de las críticas legítimas.

Sobre estos agregó que han sido "ataques por ser mujer en todas sus dimensiones, ataques por su historia, especulaciones sobre su vida personal, ninguneo a su capacidad de decisión y un sin número de mentiras y afirmaciones injustas han sido pan de cada día durante los últimos 25 años".

Boric también destacó la candidatura de Bachelet a la ONU y sostuvo que se presentó en un momento en que "el multilateralismo, el diálogo entre países está no solamente tensionado sino que botado a la basura por algunas grandes potencias, en particular por Estados Unidos".

En ese contexto, agregó: "El diálogo debe ir por sobre la guerra, el genocidio no debe tener lugar en Gaza ni en ninguna parte”.