Cadena de comida se va a liquidación pese a intento de rescate: Operaba en varios malls de Chile

30 sept. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa que administra las cadenas de comida Platón y Troglodita terminó en un proceso de liquidación luego de que un intento de reestructuración iniciado en 2023 no lograra superar sus problemas financieros.

Se trata de Administradora de Franquicias Quidel Limitada, sociedad que fue fundada en 1996 y que desarrolló su negocio a través de franquicias. Según información a la que accedió Diario Financiero, llegó a operar una red de 24 locales en Chile, atendiendo a más de 2,5 millones de clientes al año.

El origen del proceso se remonta a mayo de 2023, cuando Quidel solicitó su reorganización judicial. En ese momento, el pasivo sujeto al acuerdo alcanzaba aproximadamente los $2.961 millones, por lo que la empresa buscó continuar funcionando y utilizar los ingresos de su operación para cumplir con sus acreedores.

El acuerdo fue aprobado ese mismo año y contó con el respaldo de Mall Plaza, que tenía un crédito reconocido por cerca de $310 millones. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron los incumplimientos. En octubre de 2024, el interventor informó al tribunal que la empresa no había pagado íntegramente una de las cuotas establecidas.

A esto se sumaron nuevas deudas por concepto de arriendos. De acuerdo con la demanda presentada por Mall Plaza, distintos locales acumulaban cerca de $426 millones pendientes, mientras la empresa continuaba funcionando. El acreedor sostuvo que la situación correspondía a una “reinsolvencia”, al considerar que Quidel había reestructurado sus obligaciones, pero posteriormente volvió a acumular deudas.

Con estos antecedentes, el tribunal declaró incumplido el acuerdo el 6 de mayo de 2026. Posteriormente, el 28 de agosto, el 19º Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de Quidel y nombró como liquidadora a María Loreto Ried Undurraga.

El proceso continúa ahora con la revisión de los bienes y obligaciones de la empresa. Entre los acreedores que han presentado créditos aparecen BCI, Mall del Centro de Concepción y Plaza Maule, mientras que la primera junta de acreedores quedó fijada para el 14 de octubre.