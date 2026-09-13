Para el asado de 18: ¿Cuál es la mejor forma de descongelar la carne?

13 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Uno de los productos con mayor demanda en las Fiestas Patrias es, sin duda, la carne, el invitado especial de los asados, al igual que las longanizas, las empanadas y el mote con huesillo, pero la carne es el plato principal.

Una medida que muchas personas adoptan es comprar carne antes de la llegada del mes de septiembre, debido a que en este mes su precio aumenta considerablemente.

Por lo mismo, las personas se anticipan, compran a precios más bajos y, para conservarla hasta el 18 de septiembre, la congelan, de manera que se mantenga en buen estado.

¿Cuál es la mejor forma de descongelar la carne?

Sin embargo, cuando llega el momento de preparar la carne, es imposible cocinarla congelada, por lo que hay que buscar la manera de descongelarla con antelación. Pero, ¿cuál es la mejor forma de descongelar la carne?

Si bien existen una serie de trucos, como dejarla en agua caliente con sal y vinagre o usar el microondas; incluso algunos la dejan expuesta al sol para que se ablande más rápido, los expertos coinciden en un método que es seguro para descongelar carne.

El chef chileno Heinz Wuth, quien también es apasionado por la ciencia y tiene una reconocida cuenta en redes sociales llamada "Ciencia y Cocina", explica que la mejor manera de descongelar la carne es dejarla en el refrigerador.

Ojo, hay que dejarla en la parte de abajo o en la que no es el congelador, ojalá por unas 24 horas o bien durante toda la noche.

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