"Debuté con mi chinita": Matías Fernández sorprende bailando cueca junto a su hija

13 sept. 2026 - 15:45 hrs.

Matías Fernández se sumó al ambiente dieciochero y compartió un especial momento junto a su hija, con quien protagonizó un baile de cueca que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El exfutbolista publicó registros del momento en sus redes sociales, donde se le puede ver vestido de huaso y bailando un pie de cueca junto a la joven, en medio de las celebraciones de su colegio por Fiestas Patrias.

Su hija cursa cuarto medio y, como se ha hecho tradición en gran parte de los colegios, los alumnos de último año bailan un pie de cueca acompañados de sus padres para cerrar esta importante etapa.

La presentación tuvo un significado especial para Fernández, quien acompañó las imágenes con un cariñoso mensaje dedicado a su hija: “Debuté con mi chinita”.

El registro generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el tierno momento entre padre e hija y aplaudieron que el exjugador se sumara a las tradiciones chilenas durante estas Fiestas Patrias.

@14matiasfernandez

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