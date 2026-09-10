Comía kilos de comida en vivo: Muere influencer china de 24 años tras dejar preocupante video

10 sept. 2026 - 13:15 hrs.

Impacto a nivel mundial generó la muerte de la influencer china de 24 años Chen Ziyi, conocida por realizar transmisiones en vivo en las que consumía grandes cantidades de comida.

La joven, también conocida en redes sociales como Ying Ying y Ganfan Ying, había alcanzado cerca de 1,2 millones de seguidores en Kuaishou, una plataforma china de videos cortos, donde compartía contenido conocido como mukbang.

El preocupante video que publicó antes de morir

Apenas tres días antes de su muerte, la influencer publicó un video que generó preocupación entre sus seguidores, luego de revelar que había sido hospitalizada debido a un problema de salud.

El registro fue publicado el 14 de agosto, cuando Chen Ziyi contó que había estado hospitalizada debido a una hipopotasemia, una condición asociada a niveles anormalmente bajos de potasio en la sangre.

En el mismo video, la joven reconoció que durante un largo periodo había mantenido horarios irregulares y pasado muchas noches sin dormir. Además, aseguró que había recibido anteriormente advertencias relacionadas con su estado de salud. "Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero", afirmó en aquella publicación.

Causa de muerte no confirmada

Los padres de Chen Ziyi comunicaron su fallecimiento el 4 de septiembre y señalaron que la joven había muerto el 17 de agosto, tres días después de publicar el video desde el hospital.

Algunos reportes locales vincularon su muerte con un paro cardíaco y señalaron que el problema prolongado con sus niveles de potasio habría tenido relación con el desenlace. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente que sus arriesgadas transmisiones fueran directamente la causa de su fallecimiento.

Sus transmisiones mostraban grandes cantidades de comida

Chen Ziyi se había hecho conocida por sus transmisiones de mukbang o eating show, un tipo de contenido en el que los creadores comen grandes cantidades de alimentos frente a una cámara. De acuerdo con reportes internacionales, en una de sus emisiones llegó a comer entre 60 y 70 huevos.

El caso generó cuestionamientos sobre los riesgos de este tipo de contenidos y la presión que pueden enfrentar algunos creadores para aumentar la cantidad de comida que consumen con el objetivo de atraer audiencia y generar ingresos.

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