Con Brereton a la cabeza y tres invitados sorpresa: La nómina de la Roja para los amistosos ante Canada, USA y México

10 sept. 2026 - 14:28 hrs.

La selección chilena vuelve a la actividad con una triple fecha de amistosos internacionales que enfrentará a Estados Unidos, México y Canadá, tres selecciones de alto nivel que servirán como termómetro real del momento actual del equipo, en partidos que serán transmitidos por Mega Go.

La gira llega en un contexto de reconstrucción para la Roja, que busca consolidar un proceso de renovación generacional tras los años más difíciles de su historia reciente.

El técnico Nicolás Córdova apuesta por varios conocidos del medio local, con jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile entre los convocados. Además, sigue apostando por figuras que están en el extranjero, como Ben Brereton y Marcelino Núñez, este último con gran rendimiento en la Premier League.

A los convocados regulares se suman tres invitados de proyección, quienes tienen vinculación con el país por parentesco y que incluso han aparecido en nóminas juveniles. Se trata de Thomas Coulombe del Espanyol de Barcelona, Jetzen López del Braga portugués y Zidane Yáñez quien juega en el Huntsville City FC, filial del Nashville de la MLS de Estados Unidos.

Los encuentros de la Roja serán: ante Canadá el 26 de septiembre, ante Estados Unidos el 29 del mismo mes y finalizará la gira ante México el 6 de octubre.

La nómina

Arqueros

Lawrence Vigoroux - Swansea City (GAL)

Brayan Cortés - Argentinos Jrs. (ARG)

Christian Bravo - Huachipato

Defensas

Francisco Salinas - Coquimbo

Felipe Faúndez - O'Higgins

Jonathan Villagra - Colo Colo

Benjamín Kuscevic - Toronto FC (CAN)

Paulo Díaz - Atlanta United (USA)

Iván Román - Colo Colo

Marcelo Morales - U. de Chile

Diego Ulloa - Colo Colo

Gabriel Suazo - Sevilla (ESP)

Mediocampistas

César Pérez - Defensa y Justicia (ARG)

Víctor Méndez - Colo Colo

Rodrigo Echeverría - Club León (MEX)

Matías Sepúlveda - Lanús (ARG)

Felipe Loyola - Pisa (ITA)

Vicente Pizarro - Rosario Central (ARG)

Marcelino Núñez - Ipswich Town (ING)

Leandro Hernández - Colo Colo

Agustín Arce - U. de Chile

Delanteros

Maximiliano Gutiérrez — FC Dinamo Moscú (RUS)

Darío Osorio — Crystal Palace (ING)

Gonzalo Tapia — Columbus Crew (USA)

Ben Brereton — Sheffield United (ING)

Nils Reichmuth — FC Thun (SUI)

Lucas Cepeda — Elche CF (ESP)

Invitados

Thomas Coulombe — RCD Espanyol (ESP)

Jetzen López — SC Braga (POR)

Zidane Yáñez — Huntsville City FC (USA)

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Megamedia la casa de la Roja

Megamedia ha asumido oficialmente y en exclusiva los derechos de transmisión de los partidos de la selección chilena de fútbol en su camino clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIFA 2030, lo que comprende encuentros oficiales y amistosos durante todo este periodo.

Un nuevo y esperanzador proceso que comienza La Roja, para el que Mega y Mega GO dispondrán de la más alta tecnología y cobertura multimedial. Transmisiones innovadoras en imagen, sonido y contenido darán vida a una nueva experiencia que estará a disposición de los hinchas en su pasión y compromiso de alentar a La Roja.

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